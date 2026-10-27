Milei suma rechazo y Bullrich mejora su imagen en medio del desgaste del Gobierno

La desaprobación de la gestión de Javier Milei llegó al 65,2%, mientras que la aprobación se ubicó en el 34,1%.

La imagen negativa del Presidente subió al 64,1% y el 60% de los consultados afirmó que nunca lo votaría.

Patricia Bullrich fue la dirigente que más mejoró su imagen positiva, al pasar del 37,6% al 43%.

Axel Kicillof encabezó el ranking de imagen positiva, con el 46%, y lideró el potencial de voto opositor.

El peronismo obtuvo el 36,6% de intención de voto frente al 31,5% de La Libertad Avanza.

El enojo y la tristeza fueron las emociones más mencionadas, mientras el 65% describió su estado de ánimo con sentimientos negativos.

El escenario político argentino muestra un creciente distanciamiento de una parte importante de la sociedad respecto del Gobierno nacional. La última encuesta nacional registra que el 65,2% de los consultados desaprueba la gestión de Javier Milei, mientras Patricia Bullrich aparece como la dirigente que más mejoró su imagen durante el último mes. En paralelo, el peronismo muestra señales de recuperación en intención de voto de cara a las elecciones presidenciales de 2027.

El relevamiento, realizado entre el 16 y el 19 de octubre sobre 1.600 personas mayores de 16 años de todo el país, ubicó la aprobación del Gobierno en el 34,1%. La desaprobación aumentó 1,6 puntos porcentuales respecto de septiembre, cuando había alcanzado el 63,6%, mientras que el respaldo perdió 1,2 puntos.

La comparación interanual también refleja un deterioro. En octubre de 2025, el rechazo a la administración libertaria se situaba en el 62,8% y la aprobación llegaba al 37,1%. Aunque las variaciones recientes no representan un cambio abrupto, los resultados muestran que la valoración negativa se mantiene en niveles elevados y que la demanda de un cambio político gana continuidad.

La imagen personal del Presidente acompaña esa tendencia. Su valoración positiva descendió del 36,1% al 34,9% en un mes, mientras que la negativa trepó del 61,8% al 64,1%. Además, seis de cada diez encuestados afirmaron que nunca lo votarían, frente al 26,1% que aseguró que lo elegiría con seguridad.

Pese al desgaste, el oficialismo conserva una base electoral relativamente estable. Según el análisis del estudio, el núcleo libertario continúa concentrado en una franja que oscila entre el 30% y el 35%, un respaldo que mantiene al espacio competitivo pese al predominio de las opiniones desfavorables.

Bullrich mejora su imagen y se ubica entre los dirigentes mejor valorados

Uno de los movimientos más destacados del relevamiento corresponde a Patricia Bullrich, cuya imagen positiva subió del 37,6% al 43% en un mes. Al mismo tiempo, su valoración negativa bajó del 59,9% al 55,7%, lo que le permitió ubicarse en el tercer puesto del ranking de imagen.

La medición de campo se realizó antes de que la senadora se distanciara públicamente de Milei por sus ataques a la prensa. Por esa razón, el crecimiento registrado no puede atribuirse a ese episodio, que ocurrió con posterioridad al período relevado.

El primer lugar del ranking corresponde a Axel Kicillof, con un 46% de imagen positiva y un 52,4% de negativa. Detrás aparece Myriam Bregman, con el 45,3% de valoración favorable, mientras que Cristina Kirchner alcanza el 42,5%.

Más abajo se ubican Sergio Massa, con un 35,5% de imagen positiva; Mauricio Macri, con el 31,8%; y Victoria Villarruel, con el 28,6%.

Kicillof también sobresale cuando se consulta por la disposición a votarlo. El 47% de los encuestados respondió que lo elegiría con seguridad o que podría hacerlo. Sin embargo, el 50,7% sostuvo que nunca lo votaría, una resistencia que evidencia los límites de su proyección electoral.

El peronismo supera a La Libertad Avanza en intención de voto

La comparación entre espacios políticos muestra al peronismo en primer lugar, con el 36,6% de intención de voto, frente al 31,5% de La Libertad Avanza. El PRO reúne el 5,6% y el Frente de Izquierda, el 5,5%, mientras que el 13% todavía no definió su preferencia.

En un escenario más polarizado, con tres alternativas electorales, la ventaja peronista se amplía: alcanza el 41%, frente al 37,8% del espacio libertario. El resultado sugiere que el principal espacio opositor cuenta con una base competitiva, aunque la definición de sus liderazgos y la capacidad de ampliar apoyos seguirán siendo factores determinantes.

El estudio considera que el peronismo muestra señales de recuperación respecto de etapas anteriores. Sin embargo, advierte que todavía no existe una figura opositora definitivamente instalada como referencia para las elecciones de 2027.

El enojo y la tristeza dominan el clima social

La encuesta también indagó en el estado de ánimo de la población. El enojo encabeza las respuestas, con el 28,1%, seguido por la tristeza, que reúne el 27,2%. La confianza y la esperanza alcanzan el 15,7% cada una, mientras que la alegría apenas representa el 2,1%.

En conjunto, el 65% de los participantes eligió una emoción negativa para describir su situación, una proporción similar a la que desaprueba la gestión nacional.

Para el estudio, la ausencia de una candidatura opositora definida no constituye necesariamente un problema en esta etapa. La demanda de cambio puede expresarse antes de que los votantes identifiquen a una figura capaz de representarla.

Con 2027 todavía por delante, los datos delinean un escenario de fuerte cuestionamiento al Gobierno, una base libertaria que conserva consistencia y un peronismo que recupera terreno en las mediciones. La evolución de la economía, el clima social y la construcción de alternativas políticas serán claves para determinar si estas tendencias se consolidan.