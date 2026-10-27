Grabois cuestionó a Milei por Brasil y celebró un freno al avance de la ultraderecha

Grabois cuestionó que Milei no reconociera el resultado electoral brasileño.

El diputado consideró positivo que el Presidente evitara profundizar sus críticas públicas.

La importancia comercial de Brasil fue señalada como un motivo para preservar la relación bilateral.

Grabois interpretó el triunfo de Lula como un freno al avance de la ultraderecha en América Latina.

El dirigente destacó el papel de los sectores populares, los jóvenes y las mujeres en la defensa de sus derechos.

También cuestionó la influencia estadounidense y el poder de las grandes empresas tecnológicas.

El diputado nacional de Unión por la Patria Juan Grabois destacó el triunfo de Luiz Inácio Lula da Silva en Brasil y lo interpretó como una señal de resistencia frente al avance de la ultraderecha en América Latina. Al mismo tiempo, cuestionó al presidente Javier Milei por no reconocer el resultado electoral, aunque consideró que su silencio posterior podría contribuir a evitar un deterioro de la relación bilateral entre ambos países.

El dirigente social analizó las posibles consecuencias políticas y diplomáticas del comportamiento del mandatario argentino y advirtió sobre el impacto que pueden tener sus declaraciones en los vínculos con uno de los principales socios comerciales de la Argentina. En ese contexto, diferenció la falta de reconocimiento del resultado de la decisión de no profundizar públicamente sus cuestionamientos.

“Que no reconociera el resultado me parece pésimo, que esté cerrando un poco el orto me parece que es un buen síntoma”, afirmó Grabois, al referirse a la reacción de Milei tras la victoria de Lula. Con ironía, sostuvo que el Presidente evitó recurrir a las denuncias de conspiración que, según planteó, podrían haber acompañado sus críticas al proceso electoral brasileño.

El legislador interpretó esa ausencia de declaraciones como una posible señal de moderación dentro del Gobierno nacional. A su entender, algún integrante del entorno presidencial podría haber advertido sobre la necesidad de preservar el vínculo con Brasil por su importancia económica y comercial para el país.

“Lo que indica que por ahí algún asesor más o menos lúcido le dice que Brasil es el principal socio comercial de la Argentina y hay que respetarlo”, señaló. En el mismo sentido, consideró que una escalada verbal del mandatario argentino podría generar consecuencias perjudiciales para los intereses nacionales.

Grabois expresó su expectativa de que el silencio presidencial se mantenga y no sea reemplazado por nuevas declaraciones que compliquen la relación bilateral. También sostuvo que, desde su perspectiva, en Brasil existe una distinción entre la figura de Milei como jefe de Estado y la representación política de la sociedad argentina.

“Aunque en Brasil, a diferencia de otros países, tienen claro que por más que ejerza la primera magistratura, Milei no representa a la Argentina”, afirmó el diputado, al marcar sus diferencias con el Presidente.

Una señal política para América Latina

Más allá de sus críticas al Gobierno argentino, Grabois puso el foco en las implicancias regionales del resultado electoral brasileño. Para el dirigente, la victoria de Lula constituye una oportunidad para frenar el crecimiento de las fuerzas de ultraderecha y abre una perspectiva favorable para los sectores que defienden los derechos sociales.

“Esto es una bocanada de aire fresco. Es un freno al neofascismo, un término que no me gusta, pero cada vez se le parece más en Latinoamérica”, sostuvo al evaluar el escenario político que dejó la elección.

En su análisis, el resultado también refleja la capacidad de reacción de una parte de la sociedad frente a propuestas que, según su interpretación, amenazan conquistas sociales y derechos adquiridos. En particular, destacó el papel de los sectores populares, los jóvenes y las mujeres en la defensa de sus condiciones de vida y de su dignidad.

El diputado consideró que esa movilización social contribuyó a modificar un escenario que parecía encaminado hacia otra victoria de las corrientes políticas identificadas con el trumpismo. De ese modo, vinculó el desenlace electoral con una disputa más amplia sobre el rumbo de América Latina y el papel que deben desempeñar los Estados en la protección de sus ciudadanos.

La defensa del Estado social de derecho fue uno de los ejes centrales de su interpretación. Para Grabois, el resultado brasileño demuestra que el descontento social no necesariamente se traduce en un respaldo a las fuerzas de derecha y que la defensa de los derechos puede convertirse en un factor decisivo en las urnas.

Críticas a la influencia estadounidense y tecnológica

El dirigente también presentó el triunfo de Lula como una oportunidad para fortalecer la autonomía regional frente a las presiones externas. En particular, cuestionó el injerencismo de Estados Unidos y planteó la necesidad de proteger a los países latinoamericanos de influencias que, a su juicio, pueden condicionar sus decisiones políticas.

En esa línea, definió el resultado como una esperanza para los pueblos de la región y llamó a limitar el avance de los sectores que identificó con la deshumanización de la política.

Por último, Grabois cuestionó el alcance del poder de las grandes compañías tecnológicas concentradas en Silicon Valley. Según su planteo, la influencia de esas empresas encuentra un límite en la capacidad de decisión de las sociedades.

“La tecnocracia de Silicon Valley llega hasta un punto, pero después tiene un límite que son los pueblos”, concluyó.