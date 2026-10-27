Macri felicitó a Lula y expuso el contraste con el silencio de Milei

Mauricio Macri felicitó públicamente a Lula da Silva por su triunfo electoral en Brasil.

Javier Milei retomó su agenda en la Casa Rosada sin saludar al mandatario brasileño.

El Presidente argentino había respaldado a Flávio Bolsonaro durante la campaña electoral.

El ex mandatario argentino destacó la importancia del crecimiento de Brasil para toda la región.

Flávio Bolsonaro anunció que pediría la anulación de los comicios y cuestionó el resultado.

La relación bilateral entre Argentina y Brasil deberá desenvolverse en medio de diferencias ideológicas y fuertes intereses comerciales compartidos.

La reacción de Mauricio Macri ante la victoria electoral de Luiz Inácio Lula da Silva en Brasil dejó en evidencia una diferencia de posicionamiento con Javier Milei, que hasta el momento no había felicitado públicamente al mandatario reelecto. Mientras el ex presidente argentino difundió un mensaje institucional para saludar al pueblo brasileño y desear prosperidad para la región, el jefe de Estado retomó su actividad en la Casa Rosada sin pronunciarse sobre el resultado.

“Quiero saludar al pueblo brasileño y felicitar a Lula da Silva en su cuarto triunfo electoral. Que su nuevo mandato traiga prosperidad y crecimiento para su país y también la región”, escribió Macri en su cuenta de X, en una publicación dirigida al presidente brasileño.

El mensaje se conoció después de que Lula se impusiera en los comicios y confirmara su continuidad al frente del Gobierno a partir de enero. El resultado abrió una nueva etapa política en Brasil y generó distintas reacciones entre los dirigentes de la región, especialmente entre aquellos que habían respaldado a Flávio Bolsonaro, el candidato derrotado e hijo del ex mandatario Jair Bolsonaro.

La felicitación de Macri contrastó con la posición que había sostenido Milei durante la campaña brasileña. El Presidente argentino había expresado su respaldo al espacio político de Bolsonaro y cuestionado las políticas impulsadas por Lula, a las que vinculó con las “recetas del pasado”. Esa identificación ideológica condicionó la relación entre ambos gobiernos y quedó nuevamente expuesta después de conocerse el resultado electoral.

El mensaje del ex mandatario argentino también incluyó una referencia al impacto regional de la elección. La estabilidad política y económica de Brasil tiene relevancia para la Argentina por la dimensión del intercambio comercial, los vínculos diplomáticos y la necesidad de mantener canales de diálogo entre las dos principales economías del Mercosur.

La reacción de Macri se produjo, además, en un contexto de cuestionamientos al resultado por parte de sectores de la oposición brasileña. Flávio Bolsonaro anunció que solicitaría la anulación de los comicios y sostuvo que no podía reconocer el desenlace electoral en esas condiciones.

Milei evitó referirse al resultado en la Casa Rosada

Durante la mañana del lunes, Milei encabezó una nueva reunión de Gabinete, luego de recibir a Frey John Dunlap, príncipe y gran maestre de la Soberana Orden de Malta. Según la información difundida sobre el encuentro, el Presidente concentró su exposición en la defensa del programa económico y en la continuidad de la gestión, sin hacer referencias directas al triunfo de Lula.

Hasta ese momento, tampoco se había conocido una comunicación oficial de la Casa Rosada para felicitar al mandatario brasileño. El silencio contrastó con la actitud que Milei había mostrado antes de la segunda vuelta, cuando celebró el desempeño electoral de Flávio Bolsonaro y cuestionó las políticas del dirigente del Partido de los Trabajadores.

En las horas posteriores a los comicios, una de las pocas expresiones públicas provenientes del entorno presidencial fue la del asesor Santiago Caputo, quien publicó en X: “Todo marcha acorde al plan”. Por su parte, Milei había republicado un mensaje del legislador libertario Juan Ignacio Fernández que cuestionaba a los votantes de Lula y aludía a la reacción de los mercados.

La ausencia de una felicitación directa no modifica el resultado electoral brasileño, pero refleja las diferencias políticas entre los gobiernos y las dificultades para construir una relación personal entre sus respectivos mandatarios. La continuidad de Lula al frente de Brasil obliga a la administración argentina a desenvolverse durante los próximos años con un interlocutor con el que mantiene desacuerdos ideológicos.

Una relación bilateral condicionada por las diferencias políticas

El vínculo entre Milei y Lula estuvo atravesado por cuestionamientos mutuos y por una menor intensidad en el plano político. Sin embargo, la relación entre ambos países excede las afinidades personales y partidarias de sus presidentes, debido a la importancia de los intercambios económicos y de la coordinación regional.

El resultado electoral brasileño introduce un escenario definido respecto de quién conducirá ese país durante el próximo período presidencial. Para la Argentina, el desafío será sostener los canales diplomáticos y comerciales en un contexto de diferencias sobre el rumbo económico, la política internacional y las alianzas ideológicas.

La felicitación de Macri se inscribió en una lógica institucional, con un mensaje de reconocimiento al resultado y deseos de crecimiento para Brasil y América Latina. La postura de Milei, en cambio, mantuvo la distancia que había caracterizado su posicionamiento durante la campaña.