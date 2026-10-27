Dalbón destacó la campaña de Lula y llamó al peronismo a dejar la soberbia y construir la unidad

Gregorio Dalbón contó que colaboró con la campaña de Lula da Silva en Río de Janeiro.

El abogado destacó la movilización popular y la participación electoral en Brasil.

Atribuyó parte del resultado al liderazgo de Lula y a sus políticas sociales.

Dalbón interpretó la victoria como una derrota para el establishment y la influencia de los sectores de poder.

El penalista reclamó al peronismo argentino que abandone la soberbia y priorice la unidad.

También pidió fortalecer las estrategias digitales y aprender de la organización electoral brasileña.

El abogado penalista Gregorio Dalbón tomó el triunfo de Luiz Inácio Lula da Silva en Brasil como una referencia para el peronismo argentino y reclamó una reorganización política que combine unidad, movilización territorial y estrategias digitales. Tras participar en tareas de campaña del Partido de los Trabajadores (PT) en Río de Janeiro, el letrado sostuvo que la experiencia brasileña deja enseñanzas para enfrentar a la derecha y cuestionó las disputas internas que, a su entender, dificultan la construcción de una alternativa en la Argentina.

Dalbón relató que viajó a Brasil para colaborar con el espacio político de Lula, luego de establecer vínculos con dirigentes del partido. Su trabajo estuvo centrado en coordinar un equipo relacionado con las redes sociales en Río de Janeiro, con el propósito de recuperar adhesiones y estimular la participación de los votantes en la segunda vuelta electoral.

Durante su análisis, destacó que el resultado no puede explicarse únicamente por la actividad de los dirigentes o por las decisiones tomadas desde las estructuras partidarias. También atribuyó un papel decisivo a la movilización popular y al compromiso de ciudadanos que hicieron esfuerzos para llegar a los centros de votación.

“Más allá de toda la épica que hubo, de gente que quiso venir en bote, que vino en barco, que vino en micro”, recordó el abogado al describir las escenas de la jornada electoral. Para Dalbón, esas imágenes reflejaron la determinación de sectores de la sociedad brasileña que buscaban impedir el regreso del bolsonarismo al poder.

En su interpretación, la combinación de organización política, participación ciudadana y liderazgo fue fundamental para alcanzar el resultado. En ese esquema, resaltó la figura de Lula y la influencia de su trayectoria política, además de las políticas sociales que, según sostuvo, contribuyeron a conservar el respaldo de los sectores de menores recursos.

El acceso a la educación, el empleo y la salud pública apareció entre los factores que el abogado consideró relevantes para comprender el apoyo al presidente brasileño. Desde esa perspectiva, planteó que una campaña electoral necesita sostener un vínculo concreto con las preocupaciones cotidianas de la población, más allá de la disputa comunicacional entre los candidatos.

Una disputa que excede las fronteras de Brasil

Dalbón también interpretó la victoria de Lula como un enfrentamiento con sectores de poder que, a su juicio, trascienden la competencia entre las fuerzas políticas brasileñas. En su análisis, el resultado electoral representó una respuesta frente a la influencia del establishment y de los grandes medios de comunicación.

“Nosotros le ganamos a Trump, Gustavo. Nosotros le ganamos al establishment”, afirmó durante la entrevista, al describir el significado que le atribuye al desenlace de la elección.

Esa lectura fue el punto de partida para trasladar la discusión al escenario argentino. El abogado consideró que los dirigentes del peronismo deberían examinar cómo se organizó la campaña brasileña, qué herramientas permitieron ampliar la participación y de qué manera se sostuvo el respaldo popular durante la competencia electoral.

Uno de los aspectos que subrayó fue la importancia de las redes sociales. Dalbón sostuvo que las plataformas digitales y los algoritmos ocupan un lugar central en las disputas políticas actuales y que los espacios partidarios necesitan adaptar sus métodos de comunicación a esas transformaciones.

Su planteo apunta a que la construcción de una alternativa electoral no puede depender exclusivamente de las estructuras tradicionales ni de los mensajes dirigidos a los sectores que ya acompañan a un espacio político. También requiere desarrollar estrategias capaces de llegar a nuevos públicos y recuperar adhesiones entre quienes se alejaron de las propuestas partidarias.

El reclamo de unidad para el peronismo

El mensaje más directo de Dalbón estuvo dirigido a los dirigentes peronistas, a quienes les reclamó abandonar las disputas internas y priorizar un objetivo común. Para el abogado, la fragmentación y las diferencias entre referentes pueden convertirse en obstáculos para enfrentar a sus adversarios políticos.

“Bajen la soberbia, dejen de mirarse el ombligo, únanse todos para poder derrotar a la derecha”, expresó, en una definición que sintetizó su diagnóstico sobre los desafíos del espacio en la Argentina.

La apelación a la unidad estuvo acompañada por una advertencia sobre la necesidad de aprender de experiencias electorales concretas. Dalbón planteó que no alcanza con reivindicar una identidad política o confiar en el peso histórico de un movimiento, sino que resulta necesario revisar las formas de organización, comunicación y participación.

En ese sentido, la campaña brasileña aparece en su análisis como una experiencia que combina liderazgo, políticas sociales, movilización popular y trabajo digital. El abogado insistió en que esos componentes deben ser estudiados y adaptados a las particularidades de la política argentina.

“Vamos a aprender de lo que hicieron en Brasil, hagamos las cosas bien”, concluyó Dalbón, al insistir en que la unidad debe acompañarse de una estrategia capaz de responder a las nuevas condiciones de la competencia electoral.