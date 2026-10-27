Santa fe moderniza su planta potabilizadora con una inversión superior a los 1.200 millones de pesos

La planta potabilizadora de la ciudad de Santa Fe atraviesa un proceso de modernización que contempla obras de infraestructura, mejoras tecnológicas y renovación de equipamiento. Con una inversión provincial superior a los 1.200 millones de pesos, Aguas Santafesinas (ASSA) lleva adelante distintas intervenciones para mejorar la eficiencia operativa y sostener la calidad del servicio.

Desde las instalaciones se bombean a la red de distribución más de 180 millones de litros de agua por día, un volumen que refleja la importancia de la planta para el abastecimiento de la ciudad.

En este marco, los trabajos están orientados a actualizar sectores críticos y reemplazar sistemas que llevan más de tres décadas de funcionamiento continuo, con el objetivo de fortalecer la infraestructura y mejorar el desempeño de las instalaciones.