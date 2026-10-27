Pullaro defendió la obra pública como motor de empleo en medio de la crisis económica

Resumen

Maximiliano Pullaro sostuvo que el Estado debe invertir para generar trabajo cuando la economía atraviesa dificultades.

El gobernador firmó el contrato para construir otros 17,5 kilómetros del tercer carril de la autopista Rosario-Santa Fe.

La obra demandará una inversión cercana a los 69.000 millones de pesos y tendrá un plazo de ejecución de 18 meses.

El proyecto apunta a mejorar la circulación del transporte pesado y agilizar el acceso a los puertos del sur santafesino.

También se instalará una balanza dinámica para controlar el peso de los camiones mientras circulan.

El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, ratificó su decisión de sostener la inversión en infraestructura como herramienta para defender el empleo y dinamizar la actividad económica, aun en un contexto nacional marcado por las dificultades económicas.

El mandatario provincial formuló estas declaraciones durante la firma del contrato para ejecutar una nueva etapa del tercer carril de la autopista Rosario-Santa Fe, una de las principales vías de comunicación y transporte de cargas de la provincia.

“Cuando una economía no está bien, el Estado tiene que invertir para generar empleo”, fue el concepto central que planteó Pullaro al defender la continuidad de las obras públicas. En esa línea, remarcó que los trabajos de infraestructura permiten mantener puestos laborales y generar movimiento económico en las distintas regiones.

“Acá va a seguir habiendo empleo, porque va a seguir habiendo obra pública”, aseguró el gobernador, al explicar que la Provincia busca atravesar el período de dificultades económicas sin paralizar las inversiones estratégicas.

Una obra clave para la producción santafesina

El nuevo tramo comprenderá 17,5 kilómetros, desde el acceso a San Lorenzo Centro hasta el empalme con el Desvío Timbúes. De esta manera, el tercer carril continuará extendiéndose hacia una zona fundamental para el movimiento de mercaderías y el ingreso a las terminales portuarias.

La empresa Luis Losi S.A. tendrá a su cargo los trabajos, cuyo presupuesto contractual ronda los 69.000 millones de pesos, a valores de enero de 2026. El plazo previsto para su ejecución es de 18 meses.

La intervención no se limitará a sumar pavimento: también contempla tareas sobre alcantarillas, puentes y distintos sectores de la traza, con el propósito de mejorar la capacidad operativa de una autopista que soporta un intenso tránsito de camiones.

Pullaro destacó la importancia de contar con rutas adecuadas para una provincia que constituye uno de los principales motores productivos del país. En particular, subrayó el peso que tiene la infraestructura vial para trasladar la producción agroindustrial hacia los puertos.

Menos costos y más inversión

El gobernador también reivindicó la política de reducción de costos que, según afirmó, permitió a su administración sostener la actividad estatal y destinar recursos a nuevas obras.

En ese sentido, sostuvo que Santa Fe puede mantener su programa de infraestructura a partir de una gestión que busca reducir gastos y mejorar la utilización de los fondos públicos.

La apuesta del Gobierno provincial es que la inversión en rutas no solo genere empleo durante la construcción, sino que también contribuya a reducir los costos logísticos y mejorar la competitividad de las empresas.

La ampliación de la autopista Rosario-Santa Fe se inscribe en esa estrategia, especialmente por su conexión con el Cordón Industrial y las terminales portuarias, por donde circula una parte sustancial de las exportaciones argentinas.

Una balanza para controlar a los camiones

Entre las novedades previstas se encuentra la instalación de una balanza dinámica, un sistema que permitirá determinar el peso de los camiones mientras se encuentran en movimiento.

El dispositivo facilitará la detección de vehículos que circulen con exceso de carga y permitirá instrumentar las sanciones correspondientes. El objetivo es reforzar los controles y contribuir a preservar la infraestructura vial frente al deterioro que provoca el tránsito pesado.

Pullaro consideró que las inversiones en infraestructura son fundamentales para que Santa Fe pueda aprovechar una eventual recuperación económica nacional.

“Cuando haya una reactivación, vamos a estar preparados para ser la locomotora que empuja el cambio”, planteó el mandatario, al defender la continuidad de las obras en un escenario complejo.

De esta manera, la Provincia busca sostener su programa de inversión pública con una doble finalidad: mantener el empleo en el presente y mejorar las condiciones para la producción y el crecimiento futuro.