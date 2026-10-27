Se renueva la Corte Suprema de Santa Fe: Falistocco y Gutiérrez dejan sus cargos

La salida de dos históricos integrantes del máximo tribunal provincial marca un punto de inflexión en la Justicia santafesina. El recambio abre una nueva etapa institucional, en medio de los cambios impulsados durante la gestión de Maximiliano Pullaro.

La Corte Suprema de Justicia de Santa Fe atraviesa un momento decisivo. Este martes se confirmó la renuncia de Roberto Falistocco y Rafael Gutiérrez, dos magistrados de extensa trayectoria dentro del Poder Judicial provincial, en una decisión que permitirá avanzar con la renovación de la máxima instancia judicial.

Las dimisiones forman parte de un proceso de recambio que se viene desarrollando durante los últimos meses y que apunta a modificar la composición del tribunal. La salida de ambos jueces representa el cierre de una etapa para la Justicia santafesina y abre el camino para la incorporación de nuevos integrantes.

Un cambio de peso en la Justicia provincial

Roberto Falistocco y Rafael Gutiérrez ocuparon lugares centrales en la conducción del máximo tribunal durante años. Sus salidas tienen relevancia institucional por el peso que ambos magistrados tuvieron en el funcionamiento y la organización de la Justicia provincial.

El proceso de renovación se desarrolla en un contexto de modificaciones normativas y debates sobre la integración de la Corte, su funcionamiento y los mecanismos para cubrir las vacantes.

La decisión también se vincula con la política institucional impulsada por el gobernador Maximiliano Pullaro, quien planteó la necesidad de avanzar con una nueva composición del máximo tribunal.

Los reemplazos y la nueva etapa

Con las vacantes que se generarán tras las renuncias, el recambio podrá continuar con los nombres que ya cuentan con aprobación legislativa para incorporarse al cuerpo: Jorgelina Genghini y Aldo Alurralde.

La renovación no se limita a un cambio de nombres. También abre una etapa de expectativas sobre la conducción de la Corte, sus prioridades institucionales y los desafíos que deberá afrontar el Poder Judicial santafesino.

Entre los temas centrales aparecen la modernización del servicio de Justicia, la respuesta a las demandas ciudadanas y el funcionamiento de los distintos fueros.

El cierre de un ciclo histórico

La salida de Falistocco y Gutiérrez representa uno de los movimientos más significativos dentro de la estructura judicial provincial en los últimos años. La incorporación de nuevos ministros terminará de consolidar una transformación que modificará la integración del tribunal.

A partir de ahora, la atención estará puesta en la formalización de las renuncias, la cobertura efectiva de las vacantes y la organización de la nueva etapa institucional.

El recambio de la Corte Suprema se convierte así en un capítulo central de la agenda política y judicial de Santa Fe, con consecuencias para el funcionamiento del máximo órgano encargado de interpretar y aplicar la Constitución y las leyes provinciales.