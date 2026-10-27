Santa Fe mueve más de 3,3 millones de toneladas y apuesta a fortalecer sus puertos estratégicos

Entre enero y septiembre de 2026, los puertos públicos y la Zona Franca provincial registraron una intensa actividad logística. El Gobierno santafesino busca ampliar la capacidad operativa, impulsar nuevas oportunidades comerciales y consolidar el perfil exportador de la provincia.

La actividad portuaria de Santa Fe continúa ganando protagonismo dentro de la estructura productiva regional. Durante los primeros nueve meses de 2026, el sistema de puertos públicos y la Zona Franca acumuló un movimiento superior a los 3,3 millones de toneladas, un volumen que refleja la relevancia de la infraestructura logística para el desarrollo económico provincial.

Los resultados destacan el desempeño de las terminales del sur santafesino y, al mismo tiempo, ponen el foco en las posibilidades de crecimiento de las áreas portuarias del centro y norte. En estos sectores, la Provincia impulsa inversiones y gestiones comerciales orientadas a ampliar las operaciones y generar nuevas alternativas para el transporte de mercaderías.

La logística como motor de la producción

La política portuaria forma parte de la estrategia económica que lleva adelante la gestión del gobernador Maximiliano Pullaro, a través del Ministerio de Desarrollo Productivo. El objetivo es fortalecer la conexión entre la producción santafesina y los mercados nacionales e internacionales, mediante una infraestructura capaz de mejorar la competitividad de las empresas.

Desde el Ejecutivo provincial sostienen que el desarrollo de los puertos públicos puede contribuir a reducir los costos de transporte, facilitar las exportaciones y mejorar las condiciones para que distintos sectores industriales y agropecuarios amplíen sus operaciones.

En esa línea, el ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini, destacó la importancia de integrar la logística a la planificación económica de Santa Fe y remarcó el papel de la inversión en infraestructura para acompañar la actividad privada.

Rosario, Villa Constitución y la Zona Franca, en el centro de la estrategia

El movimiento de cargas a granel en Rosario, la recuperación de la actividad en Villa Constitución y el impulso a las operaciones vinculadas con el acero desde la Zona Franca aparecen entre los ejes de trabajo de la política portuaria santafesina.

La intención es aprovechar las capacidades de cada complejo para diversificar las operaciones y ampliar las posibilidades comerciales de la provincia. Esta estrategia también apunta a fortalecer el entramado industrial y productivo, generando mejores condiciones para el traslado de materias primas y productos elaborados.

Nuevos desafíos para el centro y norte provincial

Mientras los puertos del sur mantienen un papel destacado en el movimiento de cargas, las autoridades provinciales buscan avanzar con proyectos que permitan potenciar las instalaciones del centro y norte santafesino.

El desafío consiste en desarrollar nuevas oportunidades de negocio, atraer operadores y mejorar la articulación entre los puertos, las empresas y las cadenas de transporte.

Con más de 3,3 millones de toneladas movilizadas entre enero y septiembre, Santa Fe busca consolidar su posición dentro del mapa logístico argentino. La continuidad de las inversiones y la concreción de nuevas iniciativas comerciales serán factores centrales para determinar el alcance de esa expansión en los próximos meses.