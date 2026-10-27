RCP: cómo actuar ante una emergencia y por qué puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte

Una emergencia cardíaca puede presentarse en cualquier momento y lugar. En esas circunstancias, los primeros minutos pueden ser decisivos mientras se espera la llegada de la asistencia médica. Saber cómo reaccionar y qué maniobras realizar puede marcar una diferencia importante.

Con el objetivo de acercar estos conocimientos a la comunidad, 550 personas participaron de una capacitación gratuita en reanimación cardiopulmonar (RCP) y uso de desfibriladores, organizada por la Asociación de Anestesia, Analgesia y Reanimación de Buenos Aires.

La actividad se llevó a cabo el sábado 24 de octubre en el Centro de Investigación y Formación en Anestesiología, ubicado en el barrio porteño de Caballito. A lo largo de ocho horas, los asistentes participaron en distintos turnos para aprender maniobras básicas de RCP en adultos y niños, además de recibir instrucciones sobre el uso del desfibrilador externo automático (DEA).

La convocatoria reunió a personas de distintas edades, desde chicos y adolescentes hasta adultos mayores, con una meta compartida: incorporar herramientas para responder ante una emergencia que puede poner en peligro una vida.

Qué hacer durante los primeros minutos de un paro cardíaco

Ante un paro cardíaco, cada minuto cuenta. Reconocer rápidamente la situación y activar el sistema de emergencias son pasos fundamentales para que la persona afectada reciba asistencia lo antes posible.

La reanimación cardiopulmonar (RCP) consiste en realizar compresiones en el pecho para ayudar a mantener la circulación de la sangre cuando el corazón deja de bombear de manera eficaz.

Por su parte, el desfibrilador externo automático (DEA) analiza el ritmo cardíaco y, si corresponde, indica la aplicación de una descarga eléctrica para intentar restablecerlo.

Estas intervenciones no reemplazan la atención médica profesional, pero permiten brindar una primera respuesta mientras llega el equipo de emergencias. Por eso, conocer las maniobras básicas puede ser de gran utilidad ante una situación crítica.

Por qué aprender RCP no debería ser exclusivo de los profesionales de la salud

La capacitación estuvo a cargo de médicos anestesiólogos, que guiaron las prácticas y compartieron conocimientos para actuar frente a situaciones de emergencia.

Desde la Asociación de Anestesia, Analgesia y Reanimación de Buenos Aires destacan la formación especializada de estos profesionales en reanimación y su experiencia en el abordaje de situaciones críticas.

La iniciativa busca que esos conocimientos no queden limitados al ámbito sanitario, sino que también lleguen a la población general. El propósito es que cada vez más personas sepan reconocer una emergencia, solicitar ayuda de inmediato y realizar las primeras maniobras hasta la llegada de los profesionales.

Además, familiarizarse con el desfibrilador permite comprender su funcionamiento y el papel que cumple dentro de una respuesta organizada ante un posible paro cardíaco.

Capacitar a la comunidad puede ayudar a salvar vidas

La respuesta inicial ante una emergencia no siempre puede depender de que haya un profesional de la salud presente. Contar con personas capacitadas permite actuar de manera temprana mientras se espera la asistencia médica.

Por eso, las jornadas de formación en RCP y uso de desfibriladores buscan ampliar los conocimientos de la comunidad y promover una mayor preparación frente a situaciones que requieren una intervención rápida.

Aprender RCP no significa convertirse en profesional de la salud, sino adquirir herramientas básicas para ayudar a otra persona en un momento crítico. Ante un paro cardíaco, saber cómo actuar y pedir asistencia sin demora puede ser determinante.