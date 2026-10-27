El mensaje de Candela Arizaga luego de que la Justicia le levantara la perimetral a Facundo Moyano

Candela Arizaga publicó una imagen junto a Facundo Moyano en sus historias de Instagram, luego de que la Justicia porteña dejara sin efecto la restricción perimetral que le impedía al exdiputado acercarse a ella.

La influencer compartió una selfie en la que aparece abrazada a Moyano, mientras ambos sonríen frente a la cámara. Además, publicó una frase con un mensaje sobre el amor y el paso del tiempo: “El tiempo pone todo en su lugar, la verdad siempre encuentra su camino y el amor, cuando es verdadero, sabe esperar”.

La publicación llegó después de que, este lunes, la Justicia levantara la medida cautelar que regía sobre el dirigente. La decisión se tomó luego de que Moyano se presentara a declarar ante el Juzgado de Primera Instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas N.º 4.

A la salida de los tribunales, el exdiputado confirmó la resolución judicial y expresó: “Ya no había más elementos para sostenerla, así que está levantada la perimetral y ya puedo verla a Candela con normalidad”.

La causa judicial contra Facundo Moyano continúa

Aunque la restricción fue levantada, la investigación no terminó. Moyano continúa imputado en una causa por presuntas lesiones leves y privación ilegítima de la libertad, que también incluye hechos investigados a partir de una denuncia por violencia de género.

La semana pasada, Arizaga había acudido a la Justicia para solicitar que se dejara sin efecto la medida. En esa presentación, manifestó su intención de retomar la relación con el exdiputado y negó haber sido víctima de violencia de género.

La foto que compartió en las redes sociales se conoció después de esa solicitud y de la resolución judicial que habilitó a Moyano a acercarse nuevamente a ella, mientras el expediente continúa su curso.