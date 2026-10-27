El mensaje de Candela Arizaga luego de que la Justicia le levantara la perimetral a Facundo Moyano

ESPECTÁCULOAna COHENAna COHEN

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Candela Arizaga publicó una imagen junto a Facundo Moyano en sus historias de Instagram, luego de que la Justicia porteña dejara sin efecto la restricción perimetral que le impedía al exdiputado acercarse a ella.

La influencer compartió una selfie en la que aparece abrazada a Moyano, mientras ambos sonríen frente a la cámara. Además, publicó una frase con un mensaje sobre el amor y el paso del tiempo: “El tiempo pone todo en su lugar, la verdad siempre encuentra su camino y el amor, cuando es verdadero, sabe esperar”.

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La publicación llegó después de que, este lunes, la Justicia levantara la medida cautelar que regía sobre el dirigente. La decisión se tomó luego de que Moyano se presentara a declarar ante el Juzgado de Primera Instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas N.º 4.

A la salida de los tribunales, el exdiputado confirmó la resolución judicial y expresó: “Ya no había más elementos para sostenerla, así que está levantada la perimetral y ya puedo verla a Candela con normalidad”.

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La causa judicial contra Facundo Moyano continúa

Aunque la restricción fue levantada, la investigación no terminó. Moyano continúa imputado en una causa por presuntas lesiones leves y privación ilegítima de la libertad, que también incluye hechos investigados a partir de una denuncia por violencia de género.

La semana pasada, Arizaga había acudido a la Justicia para solicitar que se dejara sin efecto la medida. En esa presentación, manifestó su intención de retomar la relación con el exdiputado y negó haber sido víctima de violencia de género.

La foto que compartió en las redes sociales se conoció después de esa solicitud y de la resolución judicial que habilitó a Moyano a acercarse nuevamente a ella, mientras el expediente continúa su curso.

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