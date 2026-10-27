El riesgo país se disparó casi 7% y superó los 760 puntos con impulso extra del efecto Brasil

El riesgo país se elevó con fuerza este lunes 26 de octubre y alcanzó los 765 puntos básicos , en un contexto de elevada volatilidad regional tras la sorpresiva victoria de Luiz Inácio Lula da Silva en las elecciones presidenciales de Brasil . En Argentina, el viento en contra externo se suma a dudas del mercado por el devenir de la actividad económica, y el programa financiero 2027 durante un año electoral.

En ese marco, el índice que mide el J.P Morgan se elevó hasta un nuevo récord desde octubre de 2025, previo a los comicios legislativos locales. En este sentido los bonos en dólares sufieron fuertes bajas, las centrales: el Bonar 2038 (-2,3%), el Bonar 2041 (-2,2%), y el Bonar 2029 (-1,8%). En cuanto a los ADRs , se hundieron hasta casi 9% en Wall Street . Los principales son Grupo Supervielle con el 8,3%, seguido por Telecom con el 8,2% y por último BBVA con el 7,9%.

Eric Ritondale economista jefe de Puente dijo, en esta jornada, sobre el riesgo país: "En estos últimos dos meses, el clima internacional pasó a ser el driver predominante, explicando cerca de dos tercios de la suba acumulada del riesgo país, e incluso interrumpiendo el alivio transitorio que habían dejado las elecciones en Brasil. El resultado del domingo extiende este viento de frente y representa una continuación de las presiones externas".

En el país vecino, el cuarto mandato de Lula no fue tomado positivamente por parte del mercado . Con los antecedentes históricos en contra (ningún otro mandatario que había perdido las generales había logrado darlo vuelta en el balotaje), el candidato del PT sorprendió al imponerse a Flávio Bolsonaro. Así, al comienzo de la jornada, la Bolsa de Valores de São Paulo decidió suspender la operaciones durante 30 minutos tras una caída del Bovespa superior al 10%.

" La reacción de los mercados brasileños al resultado electoral constituye una señal de alerta que Argentina no debería ignorar. El EWZ (ETF que representa a las principales empresas brasileñas) llegó a registrar en el premarket una caída cercana al 27% en dólares. Para dimensionar la magnitud del movimiento, una caída de esa proporción, aplicada a una hipotética capitalización bursátil de u$s1 billón, representa casi u$s270.000 millones de pérdida", explicaron desde IEB .

Mariano Sardáns, CEO de la gerenciadora de patrimonios FDI, agregó que esta reacción "tiene que ver con que el mercado no ve muy bien la reelección de Lula, sobre todo por su política fiscal, con un déficit enorme y con deuda en reales que sigue aumentando".

Por su parte, desde Wise Capital, ampliaron que "este desarme acelerado de posiciones responde tanto al sesgo político del resultado como a la incertidumbre institucional generada por la posible judicialización de los comicios, tras la decisión del Supremo Tribunal de extender la votación sobre la hora y las amenazas de impugnación por parte del bolsonarismo".

Cómo influye en Argentina la definición de las elecciones en Brasil

La incertidumbre sobre el rumbo fiscal de Brasil y la devaluación inicial del real arrastraron a los activos de la región y en particular de Argentina por el fuerte vínculo financiero e industrial entre ambos países. Asimismo en el país, a un año de las elecciones presidenciales, este golpe a la derecha en la región se trasladó a las dudas que ya estaban instaladas sobre la posibilidad o no de que Javier Milei logre un segundo mandato.

Justamente desde IEB también detallaron cómo impacta hoy, un posible cambio de rumbo político. "En Argentina, el diferencial de riesgo entre los bonos que vencen durante la actual administración y aquellos que vencen bajo la siguiente refleja, al menos parcialmente, la incertidumbre sobre la continuidad del programa económico", explicaron. Esto queda ilustrado en el comportamiento de la tasa forward medida entre el AO27 y el AO28; la misma opera en niveles de casi 21%.

Por su parte, desde Wise Capital, aseguraron que "la conmoción trasciende las fronteras e impactará en la Argentina, donde la interrupción de la ola de triunfos de la derecha en la región genera dudas políticas con miras a 2027 y traslada la atención de los inversores hacia las próximas elecciones de medio término en Estados Unidos, clave por la sintonía estratégica entre Donald Trump y Javier Milei".

A su vez, desde Cohen, describieron que el impacto en la Argentina opera por tres canales. El primero de ellos es el comercial ya que Brasil es el principal destino de las exportaciones industriales, y un real más débil castiga a sectores como el automotriz. El segundo es el financiero. Al respecto cabe recordar que en la primera vuelta había comprimido el riesgo país 82 pb en dos ruedas, y la reversión de esa prima regional recae ahora sobre un spread en máximos del año.

Por último mocionaron el sectorial. "Las compañías con exposición a Brasil y los bancos, que lideraron el rebote del viernes, son los activos con mayor beta frente a la corrección", resaltaron.

Fuente: Ámbito