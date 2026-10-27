Brasil se abarata y amenaza la competitividad argentina: el impacto en el comercio, el turismo y la industria

El dólar se disparó 8,8% en Brasil y el real se ubicó en 5,41 tras haber alcanzado los 5,60 durante el inicio de la rueda de este lunes tras el batacazo de Lula en el balotaje. En ese contexto, la reacción del mercado local generó una aceleración del tipo de cambio oficial en Argentina, hasta los $1.541.

Si bien la depreciación no es similar aún a la de 2025, cuando el turismo se disparó hacia el gigante sudamericano, el economista Gonzalo Carrera de Equilibra subrayó: "Que Brasil esté barato en relación al resto de la región y la Argentina, en particular, es negativo para la estabilidad cambiaria. Además, va a generar más presiones sobre el turismo interno , ya golpeado por la baja demanda doméstica".

"Es relevante en que nuevo nivel se estabiliza el real brasilero para poder estimar el impacto en el balance cambiario" , sumó el economista Claudio Caprarulo, en diálogo con Ámbito .

Más allá del impacto en el frente turístico, Carrera destacó que " es probable que se incremente el déficit comercial de Argentina con Brasil y sea más complicado el canal productivo". "La competitividad importa y tenemos un historial negativo con las devaluaciones de Brasil, que complicaron la estabilidad", agregó.

El déficit comercial con Brasil bajó durante septiembre, al cerrar con un rojo de u$s51 millones, muy por debajo del saldo negativo de u$s578 millones de igual mes de 2025. La contracción de las importaciones respondió en su mayor parte al sector automotriz, y a la menor compra de energía eléctrica. Por su lado, las exportaciones alcanzaron u$s1.305 millones con una suba interanual de 5,5% y el mayor valor mensual en lo que va del año.

La renta variable, en tanto, se hundió en el inicio de esta semana y el riesgo país se disparó hasta los 765 puntos básicos, según la medición de J.P. Morgan. "Esto encarece el financiamiento del Tesoro y aleja aún más la posibilidad de volver a emitir deuda en dólares, mientras que también sube el costo del crédito para las empresas argentinas", sostuvo Caprarulo.

Brasil: qué pasará con la competitividad, la relación con la Argentina y el Mercosur

Las relaciones diplomáticas con Brasil se tensaron tras las elecciones. Javier Milei evitó reconocer los resultados del balotaje, después de haber apoyado al candidato Flávio Bolsonaro, quien no reconoció el triunfo de Lula. Pese a ello, el vínculo entre Alberto Fernández y Jair Bolsonaro, con profundas diferencias ideológicas, fue fructífero y aceitado, al igual que lo que ocurrió este tiempo entre Milei y Da Silva.

"Es más determinante si el gigante sudamericano mantiene el crecimiento sostenido con el gobierno de Lula. Soy optimista en este punto porque el PT jerarquizó la actividad económica y fue positivo", afirmó Carrera.

Y añadió: "A diferencia de la Argentina, Brasil tiene tiene constituidas instituciones que perduran más allá de los cambios de gobierno y eso hace que la volatilidad en la economía real, en lo productivo, en el tamaño del Estado y en las principales cuestiones que hacen a la economía del país no sea tan grande como sí pasa en la Argentina".

Mercosur y relación bilateral

Desde la Cámara Argentina de Comercio (CAC) destacaron que "la relación bilateral con Brasil tiene un peso muy importante para Argentina, ya que el país vecino es el principal socio comercial de nuestro país" y enfatizaron que la relación no es "simétrica", ya que Argentina oscila entre el tercer y cuarto puesto en importancia para Brasil. "Además, ambos países son el eje central del Mercosur, lo que añade lazos profundos y de no tan sencilla modificación, aunque cambien los gobiernos", sumaron.

"Algo a lo que sí hay que prestar atención es al tipo de cambio de Brasil y la reacción de la competitividad argentina frente a eso. Para mencionar un caso, la industria automotriz, en la que ambos países compiten, sí puede verse afectada en este sentido. En otros rubros, como combustibles, no, ya que Argentina no compite directamente con el país vecino", ejemplificaron desde la CAC.

En tanto, desde la Cámara Argentina de la Mediana Empresa (CAME) hicieron hincapié en la necesidad de que el Mercosur tome mayor "trascendencia". Su presidente, Ricardo Diab, expresó que, a su parecer, "todavía no está funcionando en su plenitud y tenemos la expectativa, tal vez, que esto pueda llegar a suceder". "La premisa del Mercosur era que haya libre circulación de personas, bienes y servicios. Hoy, más allá de las cuestiones arancelarias o alguna cuestión administrativa creo que siguen existiendo trabas para la facilitación del intercambio. Sobre todo cuando pensamos en la integración Mercosur-Unión Europea".

Respecto a la agenda bilateral, la CAC manifestó: "El triunfo de Lula puede hacer que persistan ciertas rispideces en la relación diplomática (hasta hoy todavía no se restauraron a los respectivos embajadores), pero, por otro lado, la derrota de Bolsonaro puede favorecer a que Argentina siga siendo el foco estratégico de la administración Trump, teniendo en cuenta que Argentina y Brasil compiten en la atracción de inversiones extranjeras. Al menos, los mercados financieros están anticipando algo de lo que podría pasar con la inversión en la economía real (aunque hoy Argentina también está siendo golpeada, eso es en menor medida que Brasil)".

Fuente: Ámbito