Gutiérrez y Falistocco formalizaron sus renuncias a la Corte Suprema de Santa Fe: dejarán sus cargos el 30 de noviembre

Resumen

Rafael Gutiérrez y Roberto Falistocco presentaron sus renuncias a la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe, que se harán efectivas el próximo 30 de noviembre.

La decisión marca el final de una etapa en el máximo tribunal provincial, luego de décadas de trayectoria de ambos magistrados.

Jorgelina Genghini y Aldo Alurralde serán sus reemplazantes, con acuerdo legislativo aprobado, aunque resta completar el proceso formal de designación.

El gobernador Maximiliano Pullaro está cerca de concretar la renovación de la Corte que impulsó desde el inicio de su gestión.

En noviembre, el tribunal deberá definir quién ejercerá la presidencia durante 2027, una decisión en la que todavía participarán los dos ministros renunciantes.

La Corte Suprema de Justicia de Santa Fe atraviesa una de las etapas de renovación institucional más importantes de los últimos años. Rafael Gutiérrez y Roberto Falistocco presentaron formalmente sus renuncias, con fecha efectiva al 30 de noviembre, y abrieron el camino para completar el recambio de dos de los integrantes históricos del máximo tribunal provincial.

La decisión fue comunicada a sus pares durante la reunión de Acuerdo de este martes y representa un paso decisivo en un proceso que estuvo acompañado por negociaciones institucionales, diferencias políticas y expectativas sobre el futuro de la Justicia santafesina.

Ambos magistrados cuentan con los requisitos previsionales para acceder a la jubilación. En el caso de Gutiérrez, actual presidente de la Corte, su trayectoria en el máximo tribunal se inició en el año 2000, mientras que Falistocco acumula alrededor de 35 años de permanencia en el organismo.

Los reemplazantes ya están definidos

Las vacantes que dejarán los dos ministros serán ocupadas por Jorgelina Genghini y Aldo Alurralde, cuyos pliegos ya obtuvieron el correspondiente acuerdo legislativo. Sin embargo, todavía resta que el Poder Ejecutivo complete el procedimiento mediante los decretos de designación.

La llegada de los nuevos integrantes permitirá avanzar hacia una nueva composición del máximo tribunal, en línea con el objetivo de renovación planteado por el gobernador Maximiliano Pullaro.

El proceso ya había registrado otras modificaciones con las salidas de María Angélica Gastaldi, Mario Netri y Eduardo Spuler, cuyos lugares fueron cubiertos por nuevos integrantes. Con las próximas renuncias, Daniel Erbetta quedará como el único ministro de la anterior conformación que continuará en funciones.

La transformación no es un dato menor: supone el cierre progresivo de una etapa marcada por magistrados que ocuparon durante años lugares centrales en la conducción de la Justicia provincial.

La presidencia de 2027, una decisión clave

Mientras se prepara el recambio, la Corte deberá resolver durante noviembre quién será su presidente para el ejercicio 2027.

La particularidad es que Gutiérrez y Falistocco todavía formarán parte del tribunal cuando se tome esa decisión, dado que sus renuncias recién tendrán efecto al finalizar el mes.

La elección de autoridades adquiere especial relevancia en un contexto de transición, con nuevas figuras que se incorporarán al máximo tribunal y una estructura judicial que viene experimentando modificaciones institucionales.

La futura conducción deberá afrontar los desafíos de funcionamiento de la Justicia santafesina, entre ellos la gestión de las causas, los tiempos procesales y la necesidad de sostener un servicio judicial eficiente en toda la provincia.

Pullaro, ante el cierre de una etapa

Para el gobierno provincial, las renuncias representan un avance sustancial en el proceso de renovación judicial impulsado desde el comienzo de la gestión de Pullaro.

El recambio estuvo atravesado por discusiones sobre los límites de permanencia en los cargos, la edad de los magistrados y la necesidad de actualizar la composición de uno de los poderes centrales del Estado.

Con la salida de Gutiérrez y Falistocco prevista para el 30 de noviembre, la renovación de la Corte Suprema santafesina entra en su tramo decisivo. A partir de diciembre, el tribunal comenzará una nueva etapa, con nuevos integrantes y una conducción que deberá definirse en las próximas semanas.

El desafío será convertir esa renovación de nombres en una mejora concreta para el funcionamiento de la Justicia y para los ciudadanos que esperan respuestas oportunas de los tribunales.