Barcelona le bajó el pulgar a un argentino de US$50 millones tras frustrarse la llegada de Julián Álvarez

El futuro de Julián Álvarez en el Atlético de Madrid atravesó semanas de incertidumbre después de que el delantero argentino manifestara su deseo de cambiar de club. En medio de los rumores que lo vincularon con el Barcelona, el atacante terminó pidiendo disculpas a los hinchas del equipo madrileño por la manera en que expresó su intención de salir.

Mientras los catalanes evaluaban alternativas para reforzar su delantera, apareció otro nombre con vínculo argentino: Nicolò Tresoldi, el atacante del Brujas que fue considerado como una opción para el puesto de centrodelantero. Sin embargo, las exigencias económicas del club belga terminaron convirtiéndose en un obstáculo para avanzar con la operación.

Según publicó el diario Sport, el Barcelona seguía de cerca la evolución del joven delantero, que había llamado la atención por sus actuaciones en el fútbol europeo. No obstante, el precio solicitado por el Brujas habría llevado a la dirigencia azulgrana a descartar su incorporación.

Por qué Barcelona descartó a Nicolò Tresoldi

El principal impedimento para concretar el fichaje era el monto que pretendía recibir el Brujas. El club belga habría exigido 50 millones de euros por el pase de Tresoldi, una cifra que el Barcelona consideró demasiado elevada para un atacante que todavía buscaba consolidarse entre las principales figuras del fútbol europeo.

La valoración económica resultaba especialmente significativa porque el delantero aún no había desarrollado su carrera en alguna de las cinco grandes ligas del continente. En ese contexto, la dirigencia catalana habría optado por no realizar semejante desembolso.

Finalmente, Gabriel Jesus apareció como una alternativa para reforzar el ataque, mientras el Barcelona continuaba evaluando opciones para cubrir esa posición.

Tresoldi, en el radar de otros grandes de Europa

Pese a que el Barcelona se habría retirado de la negociación, el delantero continúa despertando interés en el mercado internacional. De acuerdo con las informaciones difundidas en Cataluña, Arsenal e Inter de Milán también siguen sus pasos y aparecen entre los clubes que podrían intentar incorporarlo.

Sus números ayudan a explicar la atención que genera. Durante la última temporada, Tresoldi registró 23 goles en 58 partidos oficiales, mientras que en la campaña actual sumó nueve tantos en 13 encuentros, según las estadísticas consignadas en los reportes citados.

A sus 22 años, el atacante aparece como una apuesta de futuro para los equipos que buscan incorporar un delantero con margen de crecimiento y capacidad goleadora.

Otro aspecto que despierta interés es su situación internacional. Tresoldi cuenta con la posibilidad de representar a Argentina, Italia o Alemania, debido a sus distintas nacionalidades. Aunque todavía no descartó vestir la camiseta de la Selección Argentina, su futuro internacional permanece abierto.

De esta manera, el Barcelona habría dejado pasar una alternativa que consideraba interesante para su ataque, aunque el precio fijado por el Brujas terminó pesando más que el potencial del futbolista.

Simeone valoró las disculpas de Julián Álvarez

Mientras su nombre continúa relacionado con los rumores del mercado, Julián Álvarez busca recomponer su vínculo con los hinchas del Atlético de Madrid. Después de marcar un gol en LaLiga en el estadio Metropolitano, el delantero rompió el silencio y pidió disculpas por las formas en las que había expresado su intención de abandonar el club.

Diego Simeone destacó públicamente el gesto y consideró que representa un paso importante para recuperar la confianza entre el futbolista y la afición rojiblanca.

“Valoro mucho de las personas el momento en que piden perdón. Pedir perdón no es fácil. Cuando uno pide desde el sentimiento, desde lo emocional, desde lo que siente, le doy valor. Julián es magnífico, humilde, trabajador, quiere a sus compañeros, es respetuoso. Agradezco su perdón porque lo posiciona en el lugar donde él es”, expresó el entrenador argentino.

Las palabras del Cholo reflejaron su intención de dejar atrás la polémica y recuperar la mejor versión del delantero. Sin embargo, la relación entre Álvarez y una parte de la hinchada todavía deberá recomponerse con el paso de los partidos.

Por ahora, el Barcelona sigue buscando alternativas ofensivas y el caso Tresoldi expone las dificultades económicas que enfrenta para reforzar su plantilla, mientras Julián intenta recuperar la tranquilidad en el Atlético de Madrid.