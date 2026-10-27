La Liga Profesional analiza un cambio de formato para 2027: qué pasaría con las zonas

El fútbol argentino podría experimentar una modificación importante en su estructura a partir de 2027. Los dirigentes de los clubes de Primera División tienen previsto reunirse en Puerto Madero para evaluar una propuesta que cambiaría el sistema de competencia y la manera de definir a los campeones de la temporada.

La principal modificación que contempla el proyecto es eliminar las zonas A y B para implementar un campeonato unificado de 30 equipos. De esta manera, todos los participantes se enfrentarían entre sí, en un formato que busca reorganizar el calendario y simplificar la disputa de la fase regular.

El borrador también incluye una fecha interzonal o jornada de clásicos, que se sumaría al fixture. De acuerdo con el esquema en análisis, cada equipo disputaría 30 partidos por los puntos durante la etapa regular.

Apertura y Clausura: cómo se definirían los campeones

Aunque desaparecería la división por zonas, la propuesta mantendría los dos torneos cortos que caracterizan al calendario del fútbol argentino: el Apertura y el Clausura. Ambos contarían con una instancia de eliminación directa para determinar a sus respectivos ganadores.

El sistema funcionaría de la siguiente manera:

Torneo Apertura: al finalizar la fecha 15, los 16 equipos mejor ubicados en la tabla accederían a los playoffs para competir por el título.

Torneo Clausura: una vez completada la fecha 30, se repetiría el mecanismo. Los 16 mejores clasificados disputarían la fase eliminatoria del segundo campeonato.

Campeón de la Liga Profesional: además de los títulos del Apertura y el Clausura, el proyecto contempla un reconocimiento para el equipo que termine primero en la tabla anual, confeccionada a partir de los resultados obtenidos frente a los otros 29 participantes.

De esta forma, la temporada podría tener tres campeones vinculados al torneo de liga: los ganadores de cada certamen corto y el líder de la clasificación anual.

Clasificación a la Libertadores y la Sudamericana

En cuanto al acceso a las competencias internacionales, la propuesta mantendría, en principio, la estructura de clasificación vigente.

Los campeones del Apertura, el Clausura, la Liga Profesional y la Copa Argentina conservarían sus plazas directas, mientras que los cupos restantes para la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana se distribuirían según la posición de los clubes en la tabla acumulada.

Sin embargo, todavía quedan aspectos reglamentarios por resolver antes de que el modelo pueda convertirse en una propuesta definitiva.

Descensos y cantidad de partidos: las cuestiones pendientes

Uno de los puntos centrales que deberán definir los dirigentes es el sistema de descensos. Aún no está establecido cuántos equipos perderían la categoría ni qué mecanismo se utilizaría para determinarlo: la tabla anual, los promedios o una combinación de ambos criterios.

También resta precisar cómo quedaría conformado el calendario definitivo. Según el borrador, los equipos jugarían 30 partidos de fase regular, dos menos que los 32 previstos para el calendario de 2026. Por ese motivo, se analiza si será necesario incorporar algún ajuste para equilibrar el fixture.

Por ahora, el formato se encuentra en etapa de evaluación y deberá ser discutido por los representantes de los clubes. Si avanza, supondría un cambio significativo en la organización de los campeonatos de Primera División a partir de 2027, con una tabla única de 30 participantes y dos torneos cortos definidos mediante playoffs.