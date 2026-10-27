Messi quedó fuera del podio del Balón de Oro 2026: en qué puesto terminó en la votación

Pese a haber llevado a la Selección Argentina hasta la final del Mundial 2026, Lionel Messi terminó en el quinto puesto del Balón de Oro, galardón que quedó en manos del inglés Harry Kane. El capitán argentino quedó fuera del podio, detrás del delantero del Bayern Múnich, Kylian Mbappé, Lamine Yamal y Rodri.

El resultado marca una situación poco habitual en la carrera del rosarino. Si se dejan de lado las ediciones en las que no estuvo nominado —2022, 2023 y 2025—, esta es apenas la tercera ocasión en la que Messi no termina entre los tres primeros.

La primera vez fue en 2006, cuando ocupó el puesto 20 a los 19 años, en una ceremonia que consagró a Fabio Cannavaro. Luego, en 2018, quedó quinto en la votación que ganó Luka Modrić. Ocho años después, el argentino volvió a ubicarse en esa misma posición.

Los números de Messi a los 39 años

Aunque no consiguió sumar una nueva estatuilla a su colección, Messi mantiene cifras destacadas tanto en el Inter Miami como con la Selección Argentina.

En la temporada con el equipo estadounidense, el delantero acumula 27 goles y 13 asistencias en 31 partidos, según los datos consignados.

En el Mundial 2026, por su parte, registró ocho goles y cuatro asistencias en cuatro encuentros, en la campaña que terminó con Argentina como subcampeona del mundo.

Durante el torneo también protagonizó una disputa con Kylian Mbappé por el récord de goles en la historia de los Mundiales. El francés finalizó la competencia con 10 tantos y un total de 22 en el certamen, mientras que Messi cerró su etapa con la camiseta albiceleste con 21 conquistas mundialistas.

Balón de Oro 2026: así quedó el top 10

El ranking de los diez futbolistas más votados por el jurado internacional de France Football quedó conformado de la siguiente manera:

Harry Kane — Bayern Múnich / Inglaterra. Ganador Kylian Mbappé — Real Madrid / Francia. Lamine Yamal — Barcelona / España. Rodri — Barcelona / España. Lionel Messi — Inter Miami / Argentina. Khvicha Kvaratskhelia — PSG / Georgia. Ousmane Dembélé — PSG / Francia. Erling Haaland — Manchester City / Noruega. Michael Olise — Bayern Múnich / Francia. Fabián Ruiz — PSG / España.

De esta manera, Messi quedó a las puertas del podio en una nueva edición del premio individual más importante del fútbol. Harry Kane se llevó el reconocimiento principal, mientras que el argentino finalizó quinto, por detrás de cuatro jugadores.