Harry Kane ganó el Balón de Oro 2026

El delantero del Bayern Múnich fue elegido como el mejor futbolista del mundo en una ceremonia especial celebrada en Londres. Superó a Kylian Mbappé y Lamine Yamal, mientras que Lionel Messi terminó quinto en la votación.

La revista France Football celebró la 70.ª edición del Balón de Oro con una gala histórica. Por primera vez en sus siete décadas de trayectoria, la ceremonia se realizó fuera de París y tuvo como escenario el London Palladium Theatre, en la capital británica. Allí, Harry Kane se consagró como el mejor futbolista del mundo en 2026.

El delantero del Bayern Múnich se impuso en la votación a dos figuras de primer nivel: el francés Kylian Mbappé y el joven talento del Barcelona Lamine Yamal. Por su parte, Lionel Messi finalizó en el quinto puesto del ranking, en una nueva participación destacada del capitán argentino en la disputa por el máximo reconocimiento individual del fútbol.

La elección de Londres también tuvo un significado especial: el cambio de sede sirvió para homenajear a Sir Stanley Matthews, el primer ganador del galardón, en 1956.

Una temporada histórica: 73 goles y títulos con el Bayern Múnich

El premio reconoció una campaña sobresaliente de Kane durante la temporada 2025/2026. A sus 33 años, el delantero fue una de las grandes figuras del Bayern Múnich, con una producción goleadora que resultó determinante para el equipo alemán.

Entre el club y la selección inglesa, Kane marcó 73 goles en todas las competiciones, una cifra que lo ubicó entre los máximos protagonistas de la temporada. Con el conjunto bávaro, además, contribuyó a la conquista de la Bundesliga y la Copa de Alemania.

Estos fueron algunos de los aspectos más destacados de su campaña:

Goles: 73 tantos entre el Bayern Múnich y la selección de Inglaterra.

Títulos: Bundesliga y Copa de Alemania, dentro de una temporada con importantes logros para el conjunto bávaro.

Champions League: anotó 14 goles en el torneo, en el que el Bayern alcanzó las semifinales.

Selección inglesa: como capitán, fue una de las principales referencias ofensivas del equipo nacional.

El primer Balón de Oro de Harry Kane

Con esta distinción, Harry Kane consiguió el primer Balón de Oro de su carrera y se convirtió en el primer futbolista inglés en ganar el premio desde Michael Owen, en 2001.

El delantero se sumó así a una lista histórica de jugadores ingleses que recibieron el galardón, entre ellos Stanley Matthews, Bobby Charlton y Kevin Keegan.

Su capacidad goleadora, la regularidad demostrada durante la temporada y su protagonismo tanto en el Bayern Múnich como en la selección fueron factores centrales para imponerse en la votación.

La consagración también significó un reconocimiento a una trayectoria en la que Kane se consolidó como uno de los delanteros más destacados de su generación. A los 33 años, el atacante alcanzó uno de los mayores objetivos individuales del fútbol mundial y llevó nuevamente a Inglaterra a lo más alto del Balón de Oro.