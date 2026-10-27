El superávit fiscal distingue a la Argentina, pero las reservas y la actividad preocupan al mercado

La Argentina acumula superávit primario y financiero, con resultados fiscales destacados en la comparación internacional.

El superávit primario llegó a $1,4 billones en septiembre y el financiero alcanzó los $900.000 millones.

Las reservas internacionales limitadas siguen siendo una de las principales vulnerabilidades frente a shocks externos.

La incertidumbre sobre las elecciones de 2027 condiciona las proyecciones de sostenibilidad de la deuda pública.

La industria y el comercio retrocedieron en agosto, mientras la minería lideró el crecimiento sectorial.

La sostenibilidad del programa económico dependerá de fortalecer las reservas, mantener el orden fiscal y recuperar el dinamismo de la actividad.

El equilibrio de las cuentas públicas se consolidó como uno de los principales activos del programa económico argentino, aunque todavía no alcanza para despejar las dudas de los inversores sobre la sostenibilidad de la deuda y la capacidad de recuperación de la economía. La combinación de reservas internacionales limitadas, incertidumbre electoral y retrocesos en sectores vinculados al mercado interno mantiene bajo presión las perspectivas financieras, pese a los resultados fiscales favorables.

En septiembre, el superávit primario alcanzó los $1,4 billones, mientras que el resultado financiero, que incluye el pago de intereses de la deuda, fue positivo en $900.000 millones. Durante los primeros nueve meses del año, ambos indicadores acumularon resultados equivalentes al 1,2% y al 0,3% del Producto Bruto Interno (PBI), respectivamente.

La continuidad de este desempeño también se refleja en la evolución de las cuentas públicas desde el inicio de la actual gestión: 30 de los últimos 34 meses cerraron con superávit primario. En la comparación internacional, el país exhibe una posición destacada entre las economías de tamaño significativo.

Sobre una muestra de 98 países con un PBI superior a los USD 50.000 millones, el resultado fiscal consolidado promedio presenta un déficit del 3,33% del producto, mientras que la mediana se ubica en el 3,2% negativo. Para 2026, las proyecciones del Fondo Monetario Internacional (FMI) sitúan a la Argentina con un superávit del 0,4% del PBI, dentro del 13% de países con mejores resultados fiscales.

La situación presenta matices cuando se incorpora la deuda pública. Los otros 97 países analizados registran un endeudamiento promedio equivalente al 60% del PBI y una mediana del 54%, frente al 69% correspondiente a la Argentina. Sin embargo, al excluir las obligaciones dentro del propio sector público, la proporción local desciende al 42%. Al combinar ese indicador con el resultado financiero, el país queda entre los 11 con mejores cuentas públicas de la muestra.

Las reservas y las elecciones condicionan las expectativas

A pesar de esos indicadores, los inversores mantienen reparos sobre la economía argentina. Una de las explicaciones está vinculada con los antecedentes de incumplimientos de deuda, rupturas contractuales, inflación y pérdida del poder adquisitivo. Ese historial eleva las exigencias para recuperar la confianza y obliga al país a demostrar una mayor consistencia en sus resultados.

El otro factor central es el nivel de reservas internacionales. Según el análisis de GMA Capital, los indicadores del FMI sobre adecuación de reservas ubican a la Argentina entre las economías emergentes con menor cobertura frente a sus necesidades potenciales de divisas.

Esta debilidad aumenta la exposición a shocks externos y a episodios de encarecimiento o restricción del crédito. En un escenario de riesgo país elevado y tasas internacionales que pueden encarecer el financiamiento, el stock de dólares del Banco Central adquiere una importancia decisiva para evaluar la capacidad de respuesta de la economía.

La incertidumbre política también influye sobre las proyecciones de sostenibilidad de la deuda. Los cálculos dependen de cuatro variables principales: el volumen de los compromisos, la tasa de interés real, el crecimiento económico y el resultado primario.

Si se mantiene una orientación económica basada en el superávit fiscal y la apertura a los mercados, las proyecciones pueden mostrar una trayectoria de endeudamiento más favorable. En cambio, un cambio de rumbo después de las elecciones de 2027 podría modificar esas expectativas, según los supuestos utilizados para evaluar las políticas económicas futuras.

Una economía con resultados desiguales

La debilidad de la actividad constituye otro desafío para la continuidad del programa. En agosto, diez de los quince sectores relevados registraron caídas interanuales y apenas cinco mostraron crecimiento. Aunque el acumulado de los primeros ocho meses todavía presenta una expansión del 1,2%, los datos más recientes evidencian una pérdida de dinamismo.

La industria manufacturera retrocedió un 3,2% interanual y el comercio cayó un 3,5%. Ambos sectores restaron conjuntamente 0,9 puntos porcentuales al Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE).

También registraron bajas el transporte y las comunicaciones, con una contracción del 2,9%; la intermediación financiera, con el 3,8%; y la construcción, con el 2,5%. Este último sector podría afrontar presiones adicionales si se concreta un fenómeno de super Niño, que eventualmente afectaría el desarrollo de determinadas actividades.

En contraste, la explotación de minas y canteras creció un 11,1% interanual. La provisión de electricidad, gas y agua avanzó un 4,3%, mientras que hoteles y restaurantes registraron una mejora del 3,1%. Sin embargo, el aporte conjunto de estas tres actividades, equivalente a 0,6 puntos porcentuales, no logró compensar las caídas de los sectores más afectados.

El escenario deja planteada una contradicción para el Gobierno: mientras el frente fiscal ofrece resultados comparativamente favorables, la economía real todavía presenta dificultades para consolidar una recuperación extendida. La evolución de las reservas, la capacidad de sostener el superávit y el comportamiento de la actividad serán determinantes para que esos avances se traduzcan en una mejora duradera de la confianza financiera y del respaldo político al programa económico.