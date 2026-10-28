En la previa del Superclásico, Leandro Paredes sorprendió con un tierno momento familiar

Este domingo, Boca y River volverán a enfrentarse en una nueva edición del Superclásico, un partido que despierta una enorme expectativa entre los fanáticos. En medio de la preparación para uno de los encuentros más importantes del fútbol argentino, Leandro Paredes aprovechó para compartir un momento especial junto a su familia.

El capitán del Xeneize se perfila como titular y será una de las figuras a seguir en el duelo ante el Millonario. Sin embargo, antes de afrontar ese compromiso, eligió alejarse por un rato de la presión deportiva y disfrutar de una visita familiar.

A través de las redes sociales se difundió una imagen del mediocampista durante su visita a su abuela, en el Hogar Medalla Milagrosa de Luján. En la fotografía también aparecen su esposa, Camila Galante, su madre y su hermana, quienes lo acompañaron durante el encuentro.

La postal mostró a todos sonrientes, compartiendo mates en el patio del lugar. La escena no pasó inadvertida entre los hinchas, que repararon en un detalle particular: el termo y la yerbera con los colores de Boca, una muestra más del vínculo del futbolista con el club.

Cómo llega Paredes al Superclásico

En el plano futbolístico, el volante llega después de recuperarse de un desgarro de grado 2 que sufrió en el partido frente a Instituto. Tras su regreso, tuvo una participación importante en el encuentro ante Vasco da Gama, en Brasil, por la Copa Sudamericana, y disputó los 90 minutos frente a Independiente el domingo pasado.

De esta manera, Paredes llega con ritmo de competencia para afrontar el cruce ante River, en el que buscará volver a ser protagonista con la camiseta azul y oro.

Además, el mediocampista tiene un antecedente reciente favorable en este tipo de partidos: en el último Superclásico disputado en el Monumental, convirtió un penal que terminó de sellar la victoria de Boca. Ahora, buscará repetir una actuación destacada en un nuevo capítulo de la histórica rivalidad.