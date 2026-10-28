Una empresa líder en estadísticas puso a Nico Paz a la altura de Lamine Yamal

Nico Paz se consolidó como una de las grandes apariciones del fútbol europeo y sus números empiezan a ubicarlo entre los jóvenes talentos más destacados del continente. El mediocampista argentino, formado en las divisiones inferiores del Real Madrid, alcanzó una marca ofensiva que lo distingue entre los futbolistas menores de 23 años de las cinco grandes ligas europeas: solo Lamine Yamal registra mejores cifras.

De acuerdo con las estadísticas de Opta, desde su debut en la Serie A durante la temporada 2024-25, Paz acumuló 21 goles y 17 asistencias. Con esos números, se convirtió en uno de los pocos jugadores nacidos a partir de 2004 que superaron los 20 tantos y los 15 pases de gol en ese período.

El único que lo supera en ese registro es Lamine Yamal. La figura del Barcelona, nacida en 2007, suma 33 goles y 30 asistencias, una cifra que refleja su enorme influencia ofensiva pese a su corta edad.

El salto de Nico Paz tras dejar el Real Madrid

La evolución del argentino en el fútbol italiano fue determinante para su crecimiento profesional. Después de formarse en el Real Madrid, Paz encontró en el Como un escenario propicio para sumar minutos, ganar protagonismo y desarrollar su potencial bajo la conducción de Cesc Fàbregas.

En el conjunto italiano, el futbolista logró transformarse en una pieza clave del funcionamiento ofensivo. Su capacidad para generar juego, encontrar espacios, asistir a sus compañeros y llegar al área rival lo convirtió en uno de los nombres más importantes del equipo.

El progreso de Paz también acompañó el crecimiento del Como, que sorprendió en el fútbol italiano y se consolidó como uno de los proyectos que despertaron mayor atención por su propuesta futbolística.

Nico Paz y su lugar en la Selección argentina

Las buenas actuaciones del mediocampista también repercutieron en la Selección argentina, donde aparece como uno de los jóvenes con mayor proyección dentro del proceso de renovación que conduce Lionel Scaloni.

Su talento, su evolución en Europa y su capacidad para influir en el juego ofensivo lo posicionan como una alternativa importante de cara al futuro de la Albiceleste.

Con el Mundial 2030 en el horizonte, Nico Paz buscará sostener su nivel y continuar sumando experiencia en una de las competencias más exigentes del fútbol europeo. Mientras tanto, sus estadísticas lo ubican en una comparación de alto nivel junto a Lamine Yamal, una de las máximas figuras de la nueva generación.