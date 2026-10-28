Cristiano Ronaldo ilusiona a Portugal: aparece en la prelista para la Nations League

Cristiano Ronaldo vuelve a estar en el centro de la escena en Portugal. El delantero del Al-Nassr figura en la prelista del seleccionado para los próximos compromisos internacionales, una señal que alimenta las expectativas sobre su posible regreso tras el conflicto que protagonizó con el cuerpo técnico y la posterior sanción disciplinaria.

La convocatoria definitiva todavía está pendiente de confirmación, pero la inclusión del histórico capitán en la nómina preliminar abre la puerta a su reincorporación al equipo nacional. El atacante deberá cumplir con las condiciones establecidas por la Federación Portuguesa de Fútbol (FPF), mientras se aguarda una definición sobre su situación dentro del plantel.

Cómo comenzó el conflicto entre Cristiano Ronaldo y Jorge Jesus

Las diferencias entre el delantero y el entrenador, Jorge Jesus, se profundizaron durante la última ventana internacional. Según trascendió, existía un entendimiento previo para que Cristiano sumara minutos en el segundo encuentro de la fecha FIFA. Sin embargo, el técnico decidió no incluirlo durante el partido, una determinación que generó malestar en el futbolista.

El enojo del portugués quedó en evidencia después de permanecer durante varios minutos realizando ejercicios de calentamiento sin ingresar al campo de juego. La situación escaló y el delantero terminó abandonando la concentración.

Esa misma noche hubo una reunión entre el jugador, el entrenador y el presidente de la Federación Portuguesa de Fútbol, Pedro Proença, con el objetivo de intentar resolver las diferencias. Sin embargo, las tensiones continuaron después de las declaraciones públicas del técnico.

“Conozco su estado físico a la perfección, y sé, porque ya lo sabía en Arabia Saudita, cuando había partidos cada tres días, que Cris rara vez jugaba. Además, Cris nunca entrena el primer o segundo día después de un partido”, habría expresado Jorge Jesus ante los medios.

Las palabras del entrenador profundizaron el distanciamiento y el episodio derivó en la salida del futbolista de la delegación. Posteriormente, Cristiano también manifestó su postura a través de sus canales oficiales.

La sanción que recibió Cristiano Ronaldo

Tras lo ocurrido, el órgano disciplinario de la Federación Portuguesa de Fútbol intervino y le impuso al delantero una suspensión de 30 días y una multa económica de 255 euros, según la información difundida sobre el caso.

Con el cumplimiento de la sanción, su eventual regreso quedó sujeto a la convocatoria definitiva y a las decisiones que adopte el cuerpo técnico para los siguientes compromisos internacionales.

La expectativa ahora está puesta en conocer si el atacante volverá a vestir la camiseta de Portugal y si podrá dejar atrás las diferencias que marcaron las últimas semanas.

Portugal busca cerrar la fase de grupos con su capitán

El posible regreso de Cristiano Ronaldo se produciría en un momento importante para el seleccionado portugués, que busca consolidar su rendimiento en la UEFA Nations League y llegar en las mejores condiciones a las instancias decisivas.

Los próximos encuentros serán una oportunidad para que el equipo termine de definir su posición en el grupo y prepare la etapa eliminatoria del torneo.

La presencia de Ronaldo aportaría experiencia y jerarquía a un plantel que tiene como objetivo pelear por el título. Sin embargo, su inclusión en la prelista no garantiza que forme parte de la convocatoria definitiva: la decisión final dependerá de la evaluación del cuerpo técnico y de cómo evolucione la situación entre el futbolista y la conducción del seleccionado.