Platense eliminó a Atlético Tucumán por penales y se metió en la final de la Copa Argentina

Platense hizo historia y se clasificó por primera vez a la final de la Copa Argentina. El Calamar empató 1-1 frente a Atlético Tucumán en el estadio Padre Ernesto Martearena, en Salta, y se impuso por 5-4 en la definición por penales, luego de un partido intenso y muy disputado.

Con este resultado, el equipo de Vicente López quedó a un paso de conquistar el título y ahora espera por su rival, que saldrá del cruce de semifinales entre Boca y Banfield.

Atlético Tucumán golpeó primero y se fue al descanso en ventaja

El primer tiempo tuvo mucha intensidad, con ambos equipos buscando imponer sus condiciones. Platense intentó generar peligro mediante las aproximaciones de Gonzalo Lencina y algunos remates desde afuera del área, mientras que Atlético Tucumán respondió con jugadas de pelota parada y movilidad en ataque.

El Decano encontró la apertura del marcador en una de sus oportunidades más claras. Juan Infante envió un preciso centro al área y Renzo Tesuri aprovechó la asistencia para controlar la pelota y sacar un remate que terminó en el 1-0.

Con la ventaja a su favor, Atlético Tucumán intentó controlar el desarrollo del encuentro y resistir los avances de Platense, que buscó el empate con intervenciones de Víctor Cuesta y centros de Juan Gauto.

De esta manera, el conjunto tucumano se fue al descanso arriba en el marcador y alimentó la ilusión de alcanzar la final.

Platense reaccionó, consiguió el empate y se impuso en los penales

En el segundo tiempo, Platense salió decidido a buscar la igualdad y encontró su recompensa a los 13 minutos. Nicolás Retamar conectó de cabeza un preciso córner ejecutado por Tomás Silva y marcó el 1-1 que volvió a poner al Calamar en partido.

A partir de allí, el encuentro mantuvo la tensión y los dos equipos buscaron evitar que la clasificación se definiera desde los doce pasos. Sin embargo, pese a los intentos de Gonzalo Lencina y las respuestas defensivas del conjunto tucumano, el marcador no volvió a modificarse.

Con el empate consumado, la semifinal se resolvió en la tanda de penales, en un desenlace cargado de nerviosismo y expectativa.

Platense mostró eficacia y personalidad en la definición, se impuso por 5-4 y desató el festejo de sus jugadores e hinchas. Así, el equipo de Vicente López consiguió una clasificación histórica y se aseguró un lugar en la final de la Copa Argentina por primera vez.

Ahora, el Calamar aguarda por Boca o Banfield para conocer al rival con el que buscará coronar una campaña inolvidable.