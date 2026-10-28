Kylian Mbappé quedó envuelto en una polémica por un meme de Mao y el Real Madrid reaccionó

El Real Madrid emitió un comunicado oficial para disculparse con el pueblo chino por los comentarios de Kylian Mbappé que generaron una fuerte controversia en el país asiático. La institución española manifestó su respeto por China y su cultura, y acompañó las disculpas públicas que el delantero francés había expresado tras reconocer que sus palabras fueron desacertadas.

“El Real Madrid C. F. desea expresar sus disculpas al pueblo chino por el malestar que hayan podido ocasionar las recientes palabras de nuestro jugador Kylian Mbappé”, señaló el club en el comienzo del comunicado.

En el texto, la entidad también hizo hincapié en el vínculo que mantiene con sus seguidores chinos y destacó la importancia de preservar esa relación. “Nuestro club mantiene un profundo respeto por China, su historia, su cultura y sus ciudadanos, así como por los millones de aficionados chinos que sienten cariño y admiración por el Real Madrid”, expresó.

El respaldo del Real Madrid a Mbappé tras la polémica

El comunicado también incluyó una referencia directa al arrepentimiento del futbolista, quien había reconocido públicamente que su comentario no había sido apropiado.

“El club se suma a las disculpas públicas expresadas por Kylian Mbappé, en las que el propio jugador ha manifestado su arrepentimiento por sus palabras y ha reiterado su respeto hacia el pueblo chino”, agregó la institución.

Por último, el Real Madrid reafirmó su compromiso con el respeto y la convivencia entre culturas, y manifestó su intención de continuar fortaleciendo los lazos con China y sus ciudadanos.

La reacción institucional se produjo después de que las declaraciones del delantero generaran repercusiones que trascendieron el ámbito deportivo y despertaran críticas en las redes sociales.

Qué dijo Mbappé y cómo comenzó la controversia

El episodio se originó a partir de un comentario de Mbappé en un contexto distendido, cuando se refirió a las bromas y los memes que circulaban en internet sobre su imagen junto a Mao Zedong, el histórico líder de la República Popular China.

Ante la repercusión de sus palabras, el atacante francés publicó una disculpa en la que admitió que su comentario había sido desafortunado y que podía haber ofendido a muchas personas en China y a integrantes de la comunidad china en otros países. Además, reiteró su respeto hacia el pueblo asiático.

Sin embargo, la controversia no quedó limitada a las redes sociales. Según informaciones difundidas por medios españoles, la polémica también tuvo consecuencias en el mercado chino, donde se reportaron cancelaciones vinculadas a las transmisiones de partidos del Real Madrid y posibles repercusiones comerciales para el futbolista.

La preocupación del Real Madrid por su relación con China

La situación representa un desafío para el club español, que mantiene vínculos comerciales con empresas chinas y cuenta con una importante comunidad de seguidores en ese mercado.

En ese contexto, el comunicado buscó fijar la posición institucional, acompañar el pedido de disculpas del jugador y evitar que la controversia profundice el distanciamiento con sus aficionados en el país asiático.

Con su pronunciamiento, el Real Madrid intentó dejar en claro que las declaraciones de Mbappé no representan los valores de la institución y que el respeto por otras culturas continúa siendo una prioridad en su relación con sus seguidores de todo el mundo.