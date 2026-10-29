Marcos Llorente criticó al ministro de Transportes tras el accidente ferroviario en España: quiénes lo apoyaron

El grave accidente ferroviario ocurrido en España generó repercusiones en distintos ámbitos del país y también llegó al mundo del deporte. Marcos Llorente, mediocampista del Atlético de Madrid y campeón del mundo con la selección española, publicó un duro mensaje contra Óscar Puente, ministro de Transportes, en el que cuestionó su actividad en redes sociales y reclamó mayor responsabilidad ante la tragedia.

La publicación del futbolista recibió el respaldo de Dani Carvajal y Thibaut Courtois, quienes compartieron el mensaje en sus respectivas redes sociales.

“Querido Óscar Puente, ¿no va siendo hora de que dejes de lado Twitter y te centres en el trabajo por el que te pagamos?”, comenzó Llorente. Luego, sostuvo que, cuando hay vidas humanas en juego, un ministro debe actuar con “responsabilidad, seriedad, seguridad y respeto”.

El jugador también criticó a los dirigentes políticos que, desde su perspectiva, priorizan las discusiones en redes sociales por encima de las obligaciones propias de sus cargos.

“Estamos hartos de políticos que parecen más preocupados por ganar discusiones en redes sociales como si fueran niños de 13 años que por responder a la altura de las responsabilidades que tienen”, escribió.

En el tramo más duro de su publicación, Llorente apuntó directamente contra la gestión del funcionario: “Twitter no es tu trabajo. Tu trabajo es el transporte público, la seguridad y rendir cuentas cuando las cosas fallan. Hasta ahora en eso has sido un puto desastre, pero como siempre le echarás la culpa a otro. Que el circo no pare”, concluyó.

Dani Carvajal y Thibaut Courtois respaldaron el mensaje

Las palabras de Llorente tuvieron repercusión entre otros futbolistas. Dani Carvajal, defensor del Getafe, compartió la publicación, al igual que Thibaut Courtois, arquero del Real Madrid.

Además, la agencia de representación de Courtois difundió un comunicado en el que expresó sus condolencias a las familias de las víctimas y manifestó su apoyo a los heridos y a los equipos de emergencia que trabajaban en el lugar.

La tragedia ferroviaria conmocionó a España

El accidente, ocurrido en la provincia de Toledo, provocó numerosas víctimas y heridos, según la información difundida en la nota original. Mientras continuaban las tareas de emergencia y las investigaciones para determinar las causas del siniestro, el hecho generó conmoción en todo el país.

En ese contexto, la Real Federación Española de Fútbol también anunció la suspensión de los partidos de la Copa del Rey previstos para ese miércoles, como muestra de respeto y solidaridad con las personas afectadas.

La tragedia trascendió así el ámbito del transporte y llegó al deporte, donde distintas figuras expresaron sus opiniones y muestras de acompañamiento ante lo sucedido.