Rodríguez Larreta acusó a Macri de subordinar al PRO a Milei y cuestionó la postura del Presidente frente a Lula

Rodríguez Larreta cuestionó los cambios de postura de Mauricio Macri frente al Gobierno de Javier Milei.

El legislador sostuvo que el PRO perdió autonomía y quedó subordinado a La Libertad Avanza.

También rechazó las políticas oficiales sobre discapacidad, universidades y cierre de empresas.

Larreta destacó la amplitud de la alianza política que permitió la reelección de Lula da Silva en Brasil.

Criticó que Milei no felicitara públicamente al presidente brasileño por su triunfo electoral.

Advirtió que la tensión diplomática podría generar dudas entre empresarios brasileños interesados en invertir en la Argentina.

Horacio Rodríguez Larreta volvió a marcar diferencias con Mauricio Macri y Javier Milei, al cuestionar el acercamiento entre el PRO y La Libertad Avanza y sostener que el partido fundado por el ex presidente terminó perdiendo autonomía política. El legislador porteño también criticó al mandatario argentino por no reconocer públicamente el triunfo electoral de Luiz Inácio Lula da Silva en Brasil y advirtió que esa posición podría perjudicar los vínculos comerciales entre ambos países.

El ex jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires apuntó contra las posiciones que, según su interpretación, adoptó Macri frente a la administración libertaria. Consideró que el vínculo entre ambos dirigentes estuvo marcado por cambios de postura y cuestionó la falta de una definición política sostenida por parte del PRO.

“Ha tenido posiciones cuanto menos erráticas. A veces sí, a veces no; que se pelean, que no se pelean. Ya no sé dónde están parados”, afirmó Rodríguez Larreta al referirse al comportamiento del titular del partido frente al Gobierno nacional.

En contraste, aseguró que mantuvo una posición consistente desde el inicio de la gestión de Milei. Según explicó, había advertido sobre los riesgos de que el PRO quedara subordinado a La Libertad Avanza. Para respaldar su planteo, señaló que en las últimas elecciones los candidatos de su partido ocuparon lugares secundarios en las listas.

“Yo fui coherente: el primer día yo dije que no hay que entregar el PRO a Milei”, sostuvo. Luego, al evaluar el resultado de ese proceso político, concluyó: “Si ves las últimas elecciones, el PRO fue a la cola en las listas. Entonces, sí, se entregó”.

Consultado sobre las posibilidades de revertir esa situación, el legislador consideró difícil que el partido recupere ante la sociedad la posición que, a su entender, perdió. Sin embargo, dejó abierta la posibilidad de que algunos dirigentes modifiquen sus alineamientos, aunque interpretó que los movimientos de ida y vuelta profundizarían la imagen de inconsistencia que cuestiona.

Las críticas de Rodríguez Larreta no se limitaron a la relación entre las dos fuerzas políticas. También expresó un rechazo contundente a las formas de conducción del Gobierno nacional y cuestionó el tratamiento que, según afirmó, reciben distintos sectores de la sociedad.

El dirigente manifestó que no respaldaría una administración que, en su evaluación, utiliza la violencia como herramienta política y promueve discursos agresivos contra periodistas. Además, apuntó contra las políticas relacionadas con la discapacidad, las universidades y el cierre de empresas, al considerar que reflejan una falta de sensibilidad frente a las consecuencias sociales y económicas de las decisiones oficiales.

En ese contexto, recordó que parte del electorado eligió a Milei en 2023 como expresión de su descontento con el sistema político. No obstante, cuestionó que el Gobierno priorice la defensa de su ideología por encima de las dificultades que atraviesan amplios sectores de la población.

El ejemplo brasileño y las relaciones comerciales

Rodríguez Larreta también se refirió al resultado electoral de Brasil, donde celebró la reelección de Lula da Silva y destacó la amplitud de la coalición que permitió su victoria. Para el legislador, la construcción de acuerdos entre dirigentes con diferencias ideológicas constituye una experiencia que podría servir de referencia para la política argentina.

En particular, resaltó la incorporación de Geraldo Alckmin como vicepresidente, pese a sus diferencias con Lula. Consideró que esa decisión respondió a la búsqueda de consensos para defender la democracia y contener el avance de la extrema derecha.

A partir de ese ejemplo, planteó la necesidad de construir acuerdos políticos amplios en la Argentina, en lugar de profundizar las divisiones entre espacios que mantienen posiciones diferentes.

El legislador también cuestionó que Milei no haya felicitado públicamente al mandatario brasileño por su triunfo. Consideró que la afinidad ideológica o personal del Presidente no debería imponerse sobre los intereses nacionales y calificó esa actitud como perjudicial para el país.

Finalmente, advirtió sobre las posibles repercusiones económicas de una relación diplomática tensionada. Según su planteo, los empresarios brasileños que evalúan invertir en la Argentina podrían reconsiderar sus decisiones si perciben una relación hostil entre los gobiernos de ambos países.

Para Rodríguez Larreta, el conflicto político puede trasladarse al terreno comercial y generar incertidumbre entre quienes analizan oportunidades de negocios. De ese modo, vinculó sus cuestionamientos a la política exterior de Milei con una preocupación por las consecuencias que el distanciamiento con Brasil podría tener sobre las inversiones y el intercambio bilateral.