El PJ de Chaco convocará a internas en julio de 2027 y Capitanich impulsa una renovación dirigencial

El PJ chaqueño convocará a internas abiertas el primer domingo de julio de 2027 para definir candidaturas y renovar autoridades.

La convocatoria fue aprobada por unanimidad por el Consejo Provincial y deberá ser ratificada por el Congreso Partidario.

La suspensión de las PASO provinciales obligó al peronismo a organizar un mecanismo propio para seleccionar postulantes.

Jorge Capitanich anunció que no volverá a competir por la Gobernación y promueve una renovación dirigencial.

Juan Manuel García, Magda Ayala y Javier Martínez aparecen entre los posibles protagonistas de la nueva etapa partidaria.

Leandro Zdero buscará la reelección y el oficialismo chaqueño proyecta realizar las elecciones provinciales en septiembre de 2027.

El peronismo chaqueño comenzó a organizar su estrategia para las elecciones de 2027 con una decisión que marcará el calendario partidario: el Partido Justicialista provincial convocará a internas abiertas el primer domingo de julio del próximo año para definir sus candidaturas y renovar la totalidad de sus autoridades. La resolución fue aprobada por unanimidad por el Consejo Provincial y deberá ser ratificada por el Congreso Partidario.

La determinación se tomó durante una reunión realizada el 26 de octubre, que contó con la participación de 33 consejeros, por encima de los 22 requeridos para alcanzar el quórum. La convocatoria comprenderá la selección de postulantes para la Gobernación y la Vicegobernación, las bancas de la Legislatura provincial, las intendencias y los concejos municipales.

El proceso también permitirá elegir las autoridades partidarias en los niveles provincial y local, de acuerdo con la Carta Orgánica del PJ. La definición anticipada busca ordenar la competencia interna en un escenario atravesado por la suspensión de las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) y por la decisión de Jorge Capitanich de no volver a postularse para gobernador.

La suspensión de las PASO cambió el escenario

La convocatoria a internas partidarias responde, en parte, al nuevo esquema electoral de la provincia. A comienzos de septiembre, el gobernador Leandro Zdero consiguió que la Legislatura aprobara la suspensión de las PASO provinciales, mediante una votación que se resolvió por una ajustada mayoría.

El oficialismo justificó la medida con dos argumentos centrales: evitar gastos electorales en un contexto de restricciones presupuestarias y reducir la cantidad de convocatorias a las urnas durante 2027, un año en el que podría haber hasta cinco elecciones si se produjera un balotaje presidencial.

Ante ese cambio, el PJ deberá resolver sus candidaturas mediante un mecanismo interno propio, en lugar de utilizar las primarias previstas en el sistema electoral provincial. La convocatoria de julio se convertirá así en una instancia decisiva para definir la representación del peronismo en los principales cargos ejecutivos y legislativos.

La discusión electoral también estuvo vinculada con el intento de sectores opositores de modificar la obligación constitucional de realizar los comicios provinciales en una fecha diferente de las elecciones nacionales.

La Constitución chaqueña establece ese desdoblamiento desde la reforma de 1994. Después de la derrota legislativa en torno a las PASO, dirigentes del peronismo y sus aliados impulsaron una enmienda para habilitar la unificación de los calendarios, con el argumento de reducir costos y evitar que los ciudadanos deban concurrir reiteradamente a votar.

Sin embargo, la propuesta no consiguió consenso dentro de la oposición. Además, una enmienda constitucional requiere unanimidad legislativa, una condición que, en el escenario actual, dificulta su aprobación. El Gobierno provincial mantiene la intención de convocar a elecciones durante la segunda quincena de septiembre de 2027.

Capitanich se aparta de la candidatura a gobernador

La renovación partidaria tendrá como telón de fondo el repliegue electoral de Capitanich, quien durante tres décadas ejerció una influencia determinante en el peronismo chaqueño. El dirigente confirmó que no buscará nuevamente la Gobernación, cargo que ocupó durante tres mandatos.

Su trayectoria electoral incluye seis participaciones en la disputa por ese puesto, con tres victorias y tres derrotas. Ahora sostiene que el partido necesita ampliar su base de representación y promover una nueva generación de dirigentes con capacidad competitiva.

Capitanich planteó que pretende acompañar una nueva etapa del peronismo provincial, sin encabezar nuevamente la fórmula para la Gobernación. Su decisión abre una disputa por el liderazgo y obliga al espacio a construir una alternativa que pueda reunir a sus distintas corrientes internas.

Entre los nombres que aparecen en el escenario se encuentra Juan Manuel «Juanchi» García, intendente de Machagai. También figura Magda Ayala, jefa comunal de Barranqueras, quien compitió por fuera de la estructura del PJ en las elecciones locales del año pasado, aunque posteriormente alcanzó un acuerdo de unidad con Capitanich para la elección de senadores nacionales.

Otro dirigente mencionado como posible protagonista de la renovación es Javier Martínez, intendente de Margarita Belén. La definición de candidaturas dependerá de las negociaciones entre los sectores internos y de la capacidad de cada postulante para consolidar apoyos territoriales.

Zdero buscará la reelección

Mientras el peronismo organiza su competencia interna, el oficialismo provincial proyecta la continuidad de Zdero. El gobernador, de origen radical y aliado de la administración de Javier Milei, buscará un nuevo mandato en 2027.

La Casa Rosada no prevé interferir en ese objetivo, según el escenario planteado en torno a la estrategia electoral del oficialismo. De esta manera, la disputa provincial se encamina hacia una confrontación en la que el radicalismo gobernante intentará conservar el poder y el PJ deberá resolver quién encabezará su propuesta después de la salida de Capitanich de la carrera por la Gobernación.

La interna de julio será el primer paso formal de esa reorganización. Su resultado determinará no solo los nombres de los candidatos, sino también el equilibrio de fuerzas dentro del peronismo chaqueño de cara a una elección que tendrá como eje la renovación de su conducción y la posibilidad de recuperar el gobierno provincial.