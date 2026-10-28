Milei y su Gabinete celebraron la confirmación de la visita del papa León XIV a la Argentina

León XIV visitará la Argentina entre el 8 y el 11 de noviembre, como parte de una gira sudamericana.

Javier Milei celebró el anuncio del viaje papal con un mensaje de entusiasmo en sus redes sociales.

Alejandra Monteoliva y Pablo Quirno también expresaron públicamente su alegría por la llegada del Pontífice.

El recorrido regional se extenderá del 6 al 17 de noviembre e incluirá Uruguay y Perú.

El Papa manifestó su deseo de fortalecer la fraternidad entre las comunidades y renovar el compromiso de anunciar el Evangelio.

El Vaticano informó que la evolución de la salud de León XIV es favorable y que no existen contraindicaciones médicas para realizar el viaje.

La próxima llegada del papa León XIV a la Argentina, prevista entre el 8 y el 11 de noviembre, despertó expresiones de entusiasmo en el Gobierno nacional, que recibió con satisfacción la confirmación del viaje. El presidente Javier Milei, la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, y el canciller Pablo Quirno manifestaron públicamente su alegría por la visita del máximo referente de la Iglesia católica.

El anuncio del Pontífice, que incluirá también escalas en Uruguay y Perú, generó una rápida respuesta de las principales figuras del Ejecutivo. A través de sus redes sociales, los funcionarios compartieron mensajes de bienvenida y destacaron la expectativa que despierta la presencia del Santo Padre en el país.

Milei fue uno de los primeros en reaccionar. El mandatario replicó en su cuenta de X la publicación en la que León XIV comunicó su recorrido por Sudamérica y acompañó el mensaje con una expresión enfática: “ALEGRÍA ENORME…!!!”. De esa manera, el Presidente dejó en claro su satisfacción ante la confirmación de una visita que se desarrollará durante cuatro jornadas en territorio argentino.

La respuesta presidencial estuvo acompañada por las manifestaciones de otros integrantes del Gabinete, que también utilizaron las plataformas digitales para expresar su entusiasmo por la llegada del jefe de la Iglesia católica.

Las expresiones de bienvenida del Gobierno

La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, se sumó a las repercusiones con un mensaje breve y directo. “Qué alegría!”, escribió en sus redes sociales, en una publicación destinada a celebrar la confirmación del viaje papal.

El canciller Pablo Quirno, por su parte, difundió una declaración en la que resaltó la importancia de recibir al Pontífice en la Argentina. “Recibimos con gran alegría la confirmación de la visita de Su Santidad el papa León XIV a la República Argentina. Será un honor recibirlo en nuestro país. ¡Lo esperamos, Santo Padre!”, expresó.

Las declaraciones reflejaron la disposición del Gobierno a recibir al Papa y la expectativa generada por su presencia. Mientras tanto, se aguardan nuevas precisiones oficiales sobre el programa de actividades que desarrollará durante su estadía, así como sobre los encuentros y las celebraciones que podrían integrar la agenda.

Una gira sudamericana del 6 al 17 de noviembre

El viaje de León XIV por Sudamérica se extenderá del 6 al 17 de noviembre. Además de la Argentina, el recorrido contempla visitas a Uruguay y Perú, en una agenda que permitirá al Pontífice regresar a una región con la que mantiene un vínculo personal.

El propio Papa manifestó su satisfacción por la oportunidad de volver al continente. “Me llena de alegría regresar al continente en el que he vivido tantos momentos de mi vida”, señaló en su publicación en X.

También expresó su deseo de que la gira contribuya a fortalecer los lazos entre las comunidades y a renovar el compromiso de transmitir el mensaje evangélico. En ese sentido, convocó a que el viaje sirva para profundizar la fraternidad y promover una mayor cercanía entre las personas.

“Que este viaje sea una ocasión para abrir nuestros corazones los unos a los otros, fortalecer nuestra comunión como hermanos y hermanas y renovar nuestro compromiso de anunciar el Evangelio con alegría”, sostuvo León XIV.

La salud del Pontífice y los preparativos

La confirmación de la visita se conoció después de que el Vaticano difundiera información favorable sobre la evolución de la recuperación médica del Papa. Según lo comunicado por la Santa Sede, el estado general de salud del Pontífice es bueno y no se identificaron contraindicaciones médicas que impidan concretar el recorrido previsto.

Ese panorama despejó las dudas que podían existir sobre la realización de una gira internacional de varios días y permitió avanzar hacia la organización de las actividades programadas para noviembre.

Por el momento, la agenda detallada de León XIV en la Argentina permanece pendiente de nuevas comunicaciones oficiales. Sin embargo, las primeras reacciones del Presidente y de integrantes de su Gabinete evidenciaron la expectativa del Ejecutivo ante la llegada del Santo Padre.

La visita se desarrollará en el marco de un recorrido regional que busca estrechar vínculos con las comunidades católicas y transmitir un mensaje de unidad y fraternidad. Para el Gobierno argentino, la confirmación del viaje constituye, además, una oportunidad para recibir institucionalmente al líder de la Iglesia católica y acompañar su paso por el país.