La Municipalidad avanza con la renovación del alumbrado LED en Rafaela

La Municipalidad de Rafaela continúa avanzando con el recambio de luminarias por tecnología LED en distintos sectores de la ciudad. Al respecto, el intendente Leonardo Viotti señaló: "Este plan es una promesa que asumimos y que estamos cumpliendo, barrio por barrio. El recambio a LED no es solo cambiar una luminaria, es mejorar la seguridad en la vía pública, brindar mejor visibilidad para los vecinos y para las cámaras de monitoreo, y avanzar hacia una ciudad más eficiente y sustentable. Nuestro objetivo es llegar a una Rafaela 100% LED".



En esta oportunidad, los trabajos avanzaron en barrio Mosconi, sobre calle Belgrano, desde 9 de Julio hasta Constitución, y en barrio 30 de Octubre, sobre calle San Martín, desde Tucumán hasta Lavalle.

Esta intervención forma parte de un plan integral que contempla la incorporación de 7.193 nuevas luminarias LED en 42 barrios de Rafaela, con el objetivo de continuar modernizando el sistema de alumbrado público, optimizar la eficiencia energética y mejorar las condiciones de iluminación en distintos sectores de la ciudad.



A través de estas acciones, el Gobierno municipal continúa trabajando en la renovación de la infraestructura urbana, promoviendo espacios públicos mejor iluminados y acompañando el crecimiento de los barrios.



_En el marco del Plan de Renovación de Alumbrado, se comenzó con los trabajos de recambio de luminarias en los barrios Mosconi y 30 de Octubre. El programa contempla la incorporación de 7.193 nuevas luces en 42 barrios de la ciudad._



La Municipalidad de Rafaela continúa avanzando con el recambio de luminarias por tecnología LED en distintos sectores de la ciudad. Al respecto, el intendente Leonardo Viotti señaló: "Este plan es una promesa que asumimos y que estamos cumpliendo, barrio por barrio. El recambio a LED no es solo cambiar una luminaria, es mejorar la seguridad en la vía pública, brindar mejor visibilidad para los vecinos y para las cámaras de monitoreo, y avanzar hacia una ciudad más eficiente y sustentable. Nuestro objetivo es llegar a una Rafaela 100% LED".



En esta oportunidad, los trabajos avanzaron en barrio Mosconi, sobre calle Belgrano, desde 9 de Julio hasta Constitución, y en barrio 30 de Octubre, sobre calle San Martín, desde Tucumán hasta Lavalle.



Esta intervención forma parte de un plan integral que contempla la incorporación de 7.193 nuevas luminarias LED en 42 barrios de Rafaela, con el objetivo de continuar modernizando el sistema de alumbrado público, optimizar la eficiencia energética y mejorar las condiciones de iluminación en distintos sectores de la ciudad.



A través de estas acciones, el Gobierno municipal continúa trabajando en la renovación de la infraestructura urbana, promoviendo espacios públicos mejor iluminados y acompañando el crecimiento de los barrios.