La Agenda Urbana Recreativa invita a descubrir el patrimonio jugando

En septiembre, en el marco de los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, se realizó la "Búsqueda del Tesoro Patrimonial" en el Autódromo "Ciudad de Rafaela". La iniciativa propone una manera lúdica de conocer la historia del circuito y descubrir distintos aspectos de la identidad local.



La próxima jornada se llevará a cabo el sábado 31 de octubre, a las 16:30, en el Autódromo. Durante la actividad, los participantes deberán resolver desafíos, recorrer el espacio y trabajar en equipo para encontrar el tesoro. Además, habrá importantes premios.



La actividad es gratuita y requiere inscripción previa, ya que los cupos son limitados. Cada participante deberá trasladarse al Autódromo por sus propios medios y, en caso de mal tiempo, la jornada será suspendida. Para consultas, se puede escribir a [email protected]. Las personas interesadas pueden inscribirse a través del formulario https://forms.gle/gw9E7tXuhaw8bCUu5 y consultar más información en https://www.rafaela.gob.ar/Sitio/#/Programa/604.