El Gobierno designó nuevos funcionarios en las áreas de protección social y comunicación institucional

Natalia Alejandra Recio fue designada subsecretaria de Políticas Familiares del Ministerio de Capital Humano.

El nombramiento de Recio se produjo tras la aceptación de la renuncia de Arnoldo Scherrer Vivas.

La nueva funcionaria tiene antecedentes en áreas estatales vinculadas con Niñez, Adolescencia y Familia.

El Gobierno busca sostener la continuidad operativa de los programas sociales y ordenar los procedimientos presupuestarios del área.

Arturo Alejandro Stanic fue designado Coordinador Operativo de la Unidad de Comunicación de Gestión.

Stanic tendrá rango de subsecretario en la Jefatura de Gabinete y deberá coordinar la difusión de las acciones gubernamentales entre las distintas carteras.

La estructura del Poder Ejecutivo incorporó dos cambios en puestos vinculados con la gestión social y la coordinación de la comunicación oficial. A través de los decretos 1262/2026 y 1265/2026, la administración nacional formalizó las designaciones de Natalia Alejandra Recio en el Ministerio de Capital Humano y de Arturo Alejandro Stanic en la Jefatura de Gabinete de Ministros.

Las medidas quedaron oficializadas tras su publicación en la primera sección del Boletín Oficial. Los nombramientos alcanzan a dos áreas con funciones diferentes: una vinculada con las políticas familiares y la protección social, y otra relacionada con la articulación y difusión de las acciones gubernamentales.

En el primer caso, el Decreto 1262/2026 estableció la designación de Recio como subsecretaria de Políticas Familiares, dentro del Ministerio de Capital Humano. La resolución se produjo luego de que el Poder Ejecutivo aceptara la renuncia de Arnoldo Scherrer Vivas, quien ocupaba anteriormente ese puesto.

El reemplazo implica una modificación en la conducción de una dependencia relacionada con las políticas destinadas a las familias. La subsecretaría forma parte de la estructura administrativa desde la cual se articulan iniciativas de protección social y programas orientados al acompañamiento de distintos sectores de la población.

La reorganización del área social

Recio cuenta con antecedentes en la administración pública, donde se desempeñó en sectores vinculados con Niñez, Adolescencia y Familia. Esa experiencia constituye su principal antecedente dentro del organigrama estatal para asumir la responsabilidad en la Subsecretaría de Políticas Familiares.

Entre los objetivos asociados con el cambio de autoridades se encuentra la continuidad de las tareas administrativas y operativas de la dependencia. También se apunta a mantener el funcionamiento de los programas destinados al fortalecimiento del núcleo familiar y a ordenar los procedimientos internos relacionados con la ejecución de los recursos presupuestarios.

La gestión de estas políticas requiere coordinación entre las distintas dependencias que intervienen en su implementación. En ese marco, la designación de una nueva responsable busca asegurar el desarrollo de las tareas cotidianas y sostener el funcionamiento del área tras la salida de su anterior titular.

La resolución no modifica por sí misma las competencias generales de la subsecretaría, sino que formaliza el relevo en su conducción. La continuidad administrativa aparece así como uno de los aspectos centrales de la decisión adoptada por el Ejecutivo.

Un nuevo coordinador para la comunicación de gestión

El segundo nombramiento quedó establecido mediante el Decreto 1265/2026, que designó a Arturo Alejandro Stanic como Coordinador Operativo de la Unidad de Comunicación de Gestión. El funcionario tendrá rango de subsecretario y dependerá de la Jefatura de Gabinete de Ministros.

Su incorporación se vincula con la coordinación de los mensajes institucionales y la difusión de las medidas impulsadas por el Gobierno. Entre sus responsabilidades estará articular la comunicación de las acciones oficiales entre las diferentes carteras ministeriales, con el propósito de ordenar la circulación de información sobre la gestión.

La función asignada se inscribe en una estructura que busca vincular las iniciativas de las distintas áreas del Ejecutivo con su comunicación pública. La coordinación entre ministerios resulta relevante para organizar los mensajes institucionales y facilitar la difusión de las decisiones adoptadas por la administración nacional.

A diferencia del cambio dispuesto en Capital Humano, centrado en la conducción de una dependencia de política social, el nombramiento de Stanic apunta al funcionamiento de un área transversal del Gobierno. Su tarea estará relacionada con la articulación comunicacional entre los organismos que integran el gabinete.

Con ambas resoluciones, el Poder Ejecutivo formalizó movimientos en dos sectores de su estructura administrativa. Mientras Recio asumirá la responsabilidad de la Subsecretaría de Políticas Familiares tras la renuncia de Scherrer Vivas, Stanic se incorporará a la Unidad de Comunicación de Gestión con rango de subsecretario.

Los dos decretos entraron en vigencia con su publicación en el Boletín Oficial, completando así la formalización de los nombramientos y los cambios de funciones correspondientes.