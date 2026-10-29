Flávio Bolsonaro denunció fraude electoral en Brasil y agradeció el respaldo de Milei y Trump

Flávio Bolsonaro modificó una carta abierta y cambió “presidente electo” por “líder de Brasil”.

El senador abandonó Brasil y llegó a Miami en un avión privado tras hacer escala en Ecuador.

La salida coincidió con una investigación judicial por sospechas de lavado de dinero, en la que niega irregularidades.

Bolsonaro denunció un supuesto fraude electoral sin presentar pruebas que respalden sus acusaciones.

Los registros electorales consignaron 34.000 votos después de las 17, frente a las denuncias del senador sobre millones de sufragios adicionales.

El dirigente anunció que pretende conducir la oposición brasileña desde Estados Unidos, en contradicción con declaraciones anteriores.

Flávio Bolsonaro se proclamó primero “presidente electo” y luego “líder de Brasil” en una carta abierta que modificó minutos después de publicarla, tras abandonar el país rumbo a Estados Unidos. El senador brasileño, derrotado en las elecciones presidenciales del fin de semana, denunció un supuesto fraude electoral sin presentar pruebas y anunció que pretende conducir la oposición desde el extranjero, en un giro que contradice declaraciones realizadas apenas un día antes.

La primera versión del documento, difundida en sus redes sociales, contenía una afirmación contundente: Bolsonaro se atribuía la condición de presidente electo y acusaba a sus adversarios de haber organizado un fraude para impedir su llegada al poder. Sin embargo, unos 20 minutos después de la publicación original, eliminó el mensaje y compartió una segunda versión, en la que reemplazó la expresión “presidente electo de Brasil” por “líder de Brasil”.

Fuera de ese cambio, el contenido de ambas cartas permaneció prácticamente intacto. La modificación introdujo una diferencia significativa en el tono de su declaración pública, aunque mantuvo las acusaciones contra las autoridades electorales y los cuestionamientos al resultado de los comicios.

En el documento, el senador se dirigió tanto a sus aproximadamente 60 millones de votantes como al conjunto de la sociedad brasileña. Allí sostuvo que los responsables de la derrota electoral integraban una organización criminal que, según su interpretación, había instaurado una tiranía. No obstante, no presentó evidencias que respaldaran sus afirmaciones.

La salida hacia Estados Unidos y las sospechas judiciales

El desplazamiento de Bolsonaro se produjo después de que abandonara Brasil por la frontera con Argentina. Desde allí abordó un avión privado que realizó una escala en Ecuador antes de aterrizar en Miami, Estados Unidos, durante la jornada del miércoles.

La salida del país coincidió con una investigación judicial en la que el ministro Alexandre de Moraes, integrante del Supremo Tribunal Federal (STF), había ordenado la entrega de los pasaportes del senador en el marco de sospechas relacionadas con un presunto lavado de dinero. Bolsonaro negó haber cometido irregularidades en esa causa.

En su carta, el dirigente agradeció al presidente argentino, Javier Milei, por su respaldo, al que vinculó con el coraje, la justicia y la legalidad. También expresó su reconocimiento al mandatario estadounidense, Donald Trump, por recibirlo en territorio norteamericano.

Pese a su traslado al exterior, Bolsonaro aseguró que buscará mantener su influencia sobre la política brasileña y conducir a la oposición desde fuera del país. La decisión representa un cambio respecto de sus declaraciones anteriores, cuando había manifestado que no se marcharía de Brasil y que desistiría de impulsar un intento de anulación de las elecciones.

Acusaciones contra la Justicia electoral

Otro de los ejes de la carta fue la denuncia de supuestas irregularidades durante la votación. Bolsonaro apuntó contra el ministro Cristiano Zanin, del Supremo Tribunal Federal, a quien responsabilizó por una decisión vinculada con la extensión del horario electoral.

El senador sostuvo que el presidente Luiz Inácio Lula da Silva habría obtenido más de 10 millones de votos adicionales entre la primera y la segunda vuelta. Sin embargo, esa afirmación no estuvo acompañada por pruebas que permitieran sustentar la acusación.

Los datos disponibles sobre la jornada electoral contradicen uno de los argumentos centrales de su denuncia. Aunque el horario de votación se extendió hasta las 19, el Tribunal Superior Electoral (TSE) registró apenas 34.000 votos emitidos después de las 17. Esa cifra resulta incompatible con la hipótesis de que la prolongación del horario hubiera permitido incorporar millones de sufragios adicionales.

El resultado definitivo también dejó una diferencia considerable entre los candidatos: Lula derrotó a Bolsonaro por más de cuatro millones de votos. La distancia entre ambos fue uno de los elementos centrales del desenlace electoral.

En su documento, el senador cuestionó que la decisión de extender el horario se hubiera adoptado, según su versión, fuera de las competencias correspondientes y cuando el período legal de votación ya había concluido. También criticó la respuesta institucional del tribunal electoral, al que acusó de no ofrecer explicaciones convincentes.

Un giro en su estrategia política

La nueva postura de Bolsonaro expuso las contradicciones de su comportamiento durante los últimos días. El domingo había advertido que no aceptaría la derrota, mientras que el martes aseguró que no buscaría anular los comicios y que permanecería en Brasil.

Además, integrantes de la conducción de su campaña afirmaron que habían intentado convencerlo de retractarse de sus declaraciones iniciales contra el resultado electoral.

La publicación y posterior modificación de la carta, sumadas a su salida hacia Estados Unidos, abrieron una nueva etapa de incertidumbre sobre su estrategia política. Desde el exterior, Bolsonaro pretende conservar el liderazgo de sus seguidores y organizar la oposición, mientras mantiene sus cuestionamientos al proceso electoral sin aportar pruebas que respalden sus denuncias.