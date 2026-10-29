Finanzas renovó el 107% de los vencimientos y absorbió pesos del mercado

La Secretaría de Finanzas adjudicó $11,56 billones y alcanzó un rollover del 106,99%.

El Tesoro recibió ofertas por $15,79 billones y dejó afuera propuestas por unos $4,2 billones.

La absorción adicional de pesos se estimó en aproximadamente $700.000 millones.

Los instrumentos con vencimientos posteriores a 2027 representaron el 30% de lo adjudicado.

Los bonos Tamar concentraron el 43% de la colocación y las letras dollar-linked, el 22%.

Los analistas destacaron las tasas obtenidas y consideraron que la liquidez podría mantenerse estable pese a la absorción de pesos.

El Gobierno logró superar uno de los principales objetivos de la última licitación de deuda en pesos: cubrir la totalidad de los vencimientos y captar recursos adicionales sin convalidar un aumento generalizado de las tasas de interés. La Secretaría de Finanzas adjudicó $11,56 billones frente a obligaciones que superaban los $10 billones, con un nivel de renovación del 106,99%, en una operación que recibió ofertas por $15,79 billones.

El resultado permitió al Tesoro absorber pesos del mercado y extender parte de los compromisos financieros hacia los próximos años. La estrategia fue bien recibida por los analistas, que destacaron tanto las condiciones obtenidas en la colocación como la posibilidad de contribuir a moderar la demanda de cobertura cambiaria, una variable que había ganado relevancia durante los últimos días.

La renovación por encima del 100% era uno de los principales puntos de atención antes de la licitación. El mercado buscaba determinar si el equipo económico conseguiría refinanciar todos los compromisos de la jornada o si necesitaría recurrir a otras herramientas para afrontar los pagos. Finalmente, el Tesoro adjudicó un monto superior a sus vencimientos, con una absorción adicional estimada en alrededor de $700.000 millones.

El volumen de propuestas recibidas también le permitió a Finanzas seleccionar las ofertas que consideró más convenientes. De acuerdo con las estimaciones de los analistas, quedaron fuera de la adjudicación propuestas por aproximadamente $4,2 billones, una diferencia que refleja la capacidad del Gobierno para administrar las condiciones de financiamiento.

La extensión de los vencimientos, bajo la lupa

Uno de los aspectos centrales de la operación fue la distribución de los compromisos entre los distintos plazos. La licitación anterior había concentrado el 60% de las adjudicaciones en instrumentos con vencimientos posteriores a 2027, mientras que en la última colocación esa proporción descendió al 30%.

Pese a la reducción, los analistas consideraron que el resultado volvió a mostrar la posibilidad de trasladar obligaciones hacia períodos posteriores. La diferencia entre ambas licitaciones también estuvo relacionada con la composición de los instrumentos ofrecidos, ya que la operación anterior había presentado un menú más acotado.

La extensión de los plazos constituye una variable relevante para la administración de la deuda, porque permite distribuir los pagos futuros y reducir la concentración de vencimientos en determinados períodos. Sin embargo, la menor participación de títulos posteriores a 2027 mostró que ese objetivo continúa condicionado por las preferencias de los inversores y las características de cada colocación.

En cuanto a la composición de la deuda adjudicada, los bonos Tamar concentraron el 43% del total, mientras que las letras dollar-linked representaron otro 22%. Estos últimos instrumentos, vinculados a la evolución del tipo de cambio oficial, adquirieron especial relevancia por su capacidad para ofrecer cobertura cambiaria a los inversores.

La participación de las letras dollar-linked podría contribuir a canalizar parte de la demanda de cobertura hacia instrumentos del Tesoro. De esa manera, una porción de los recursos que buscan protección frente a eventuales movimientos cambiarios encuentra una alternativa dentro del mercado de deuda pública, aunque el efecto concreto sobre el dólar dependerá también de la evolución de las expectativas y de las condiciones financieras generales.

Las tasas y la liquidez, entre las principales señales

Otro elemento favorable para el equipo económico fue el comportamiento de las tasas de interés. Según las evaluaciones de los operadores, los bonos colocados cortaron en línea con las referencias del mercado secundario o incluso por debajo de esos niveles. La principal excepción fue la letra dollar-linked, para la cual el Tesoro convalidó un premio significativo con el objetivo de captar una mayor cantidad de fondos.

La evaluación general fue que Finanzas consiguió renovar más del 100% de los vencimientos sin generar sobresaltos en los rendimientos. En particular, los títulos de plazos más largos mostraron condiciones consideradas convenientes por los analistas.

La absorción adicional de pesos abrió, además, el interrogante sobre un posible endurecimiento de las condiciones monetarias y su impacto en las tasas de corto plazo. Sin embargo, las estimaciones difundidas por los operadores no anticipaban consecuencias negativas significativas sobre esos rendimientos.

En ese análisis también entró en juego la intervención del Banco Central de la República Argentina (BCRA). Según los cálculos de los analistas, la autoridad monetaria absorbió $2,9 billones durante la rueda de REPO, a lo que se sumaron los aproximadamente $700.000 millones captados por encima de los vencimientos en la licitación del Tesoro.

La combinación de ambas operaciones fue considerada compatible con la estabilidad del colchón de pesos y de las condiciones de liquidez. Así, el resultado de la licitación le permitió al Gobierno refinanciar sus compromisos, retirar recursos adicionales del mercado y sostener su estrategia financiera sin una suba generalizada de las tasas.

La operación dejó, de todos modos, desafíos pendientes: mantener elevados niveles de renovación, extender los plazos de la deuda y administrar la demanda de cobertura cambiaria. El desempeño de las próximas licitaciones permitirá determinar si el equipo económico logra sostener estas condiciones.