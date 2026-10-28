Netanyahu lidera el recuento en Israel, pero todavía no tiene asegurada la mayoría para gobernar

Resumen

Con el 76,8% de las urnas escrutadas, el bloque de Benjamin Netanyahu obtiene 54 escaños, frente a los 47 del espacio encabezado por Gadi Eisenkot.

Ninguno de los dos principales bloques alcanza los 61 diputados necesarios para garantizar una mayoría en la Knéset.

Los partidos árabes suman 19 escaños y podrían convertirse en actores decisivos en la disputa por la formación del próximo gobierno.

El recuento todavía debe incorporar votos emitidos mediante sobres dobles, entre ellos los de militares y otros votantes habilitados para este procedimiento.

El escenario sigue abierto y las negociaciones políticas serán determinantes para definir quién logra formar gobierno.

Netanyahu conserva la iniciativa, pero la batalla política está lejos de terminar

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, se mantiene al frente del recuento electoral y conserva posibilidades concretas de encabezar el próximo gobierno, aunque los resultados parciales muestran que todavía deberá superar importantes obstáculos para garantizar una mayoría parlamentaria.

Con el 76,8% de las urnas escrutadas, el bloque favorable al actual mandatario reúne 54 escaños, mientras que el espacio liderado por Gadi Eisenkot alcanza los 47. La diferencia coloca a Netanyahu en una posición de ventaja, pero no le permite todavía cantar victoria.

En Israel, la formación de gobierno depende de alcanzar el respaldo de al menos 61 de los 120 integrantes de la Knéset. Por el momento, ninguno de los dos principales sectores consigue esa cifra, lo que anticipa una etapa de intensas negociaciones y posibles acuerdos entre distintas fuerzas políticas.

Uno de los datos más relevantes de la elección es el desempeño de los partidos árabes, que en conjunto alcanzarían 19 bancas. Su crecimiento podría modificar el equilibrio parlamentario y complicar los planes de ambos bloques, aunque cualquier entendimiento dependerá de las decisiones políticas que adopten sus dirigentes.

A esto se suma que todavía quedan votos por contabilizar, incluidos los correspondientes a militares y otros electores cuyos sufragios se procesan mediante un sistema especial. Por esa razón, las cifras actuales deben considerarse provisorias y podrían experimentar modificaciones.

Netanyahu sigue en carrera y mantiene sus aspiraciones de continuar al frente de Israel. Su bloque parte con ventaja en el recuento, pero deberá transformar ese resultado en una mayoría política capaz de sostener un nuevo Ejecutivo.

La elección vuelve a demostrar la complejidad del sistema parlamentario israelí: ganar posiciones en las urnas no siempre alcanza para gobernar. La verdadera batalla comenzará cuando los partidos deban negociar, establecer alianzas y definir quién cuenta con los apoyos necesarios para conducir el país.

Por ahora, el escenario permanece abierto. Netanyahu tiene motivos para mantener sus expectativas, pero el desenlace dependerá de los votos restantes y de la capacidad de cada sector para construir una mayoría parlamentaria.