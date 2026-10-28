El 28 de octubre de 1955, nacía en Seattle, Washington (Estados Unidos) el cofundador y presidente de Microsoft, William H. Gates III, más conocido como Bill Gates. De joven asistió a Lakeside, una de las escuelas más exclusivas de Seattle. En ese entonces, Bill Gates ya estaba interesado en la programación informática, interés que compartía con su compañero Paul Allen. Durante su paso por la Universidad de Harvard, Gates y Allen formaron un equipo de desarrollo de software. Sus principales clientes eran empresas y entidades gubernamentales. En 1975 desarrollaron Basic, un lenguaje de programación que luego se utilizó en la primera computadora personal lanzada al mercado, la Altair. El éxito del Basic los llevó, un año más tarde, a fundar la compañía Micro-Soft, que luego se llamaría Microsoft Corporation. Bill Gates abandonó sus estudios universitarios y asumió el cargo de presidente de la empresa. En 1980, por encargo de IBM, Microsoft creó el MS-DOS, el sistema operativo que revolucionaría la industria de la computación. Cuando en 1990 Bill Gates desarrolló una nueva generación de sistemas operativos, el MS Windows, Microsoft ya poseía gran parte del mercado.

La fortuna de Bill Gates, uno de los hombres más ricos del mundo, fue valorada en 2012 en 61 mil millones de dólares. Junto con su esposa, creó la Fundación Bill y Melinda Gates, una organización que brinda apoyo económico a la lucha contra el SIDA y otras enfermedades, e investiga nuevos tipos de energía sustentable.