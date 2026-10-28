Murió la madre de Lionel Scaloni

Una triste noticia golpeó este miércoles a Lionel Scaloni y a toda su familia: falleció Eulalia Marzetti, la madre del entrenador de la Selección Argentina, a los 74 años. La mujer atravesaba desde hacía tiempo una delicada enfermedad y su muerte generó conmoción en Pujato, la localidad santafesina donde residía.

De acuerdo con información de fuentes familiares citadas por Radio 2, Eulalia murió durante la noche del martes en su vivienda, donde vivía junto a su esposo, Ángel. Por el momento, no trascendieron detalles sobre la presencia del director técnico en el lugar ni sobre su posible regreso desde España. El velatorio se realizaría en un ámbito privado, reservado para familiares y allegados.

La vida de Eulalia Marzetti en Pujato y su vínculo con Scaloni

Eulalia compartía su vida con Ángel, conocido en el pueblo como Chiche, y disfrutaba especialmente de las visitas de Lionel cuando sus compromisos con el seleccionado nacional se lo permitían.

A lo largo de su trayectoria, se desempeñó como jueza de paz de la Municipalidad de Pujato y crió a sus tres hijos: Lionel, Mauro y Corina, quien es conocida en la zona de Rosario por su emprendimiento gastronómico Scala Bakery, ubicado en Funes.

La salud de su madre había sido motivo de preocupación para el entrenador durante varios años. En octubre de 2021, después de la victoria de Argentina por 1-0 frente a Perú por las Eliminatorias Sudamericanas, Scaloni habló públicamente sobre el difícil momento personal que atravesaba y reconoció que le costaba proyectarse hacia el futuro.

En aquella oportunidad, el técnico expresó su preocupación por la situación familiar y admitió que no estaba en condiciones de pensar en el Mundial que se disputaría al año siguiente.

La emotiva dedicatoria de Scaloni tras los títulos con Argentina

Pese a las dificultades personales, Scaloni continuó al frente de la Selección Argentina y condujo al equipo a conquistar la Copa América 2021 y el Mundial de Qatar 2022.

En medio de las celebraciones por el título continental obtenido en el Maracaná, el entrenador había dedicado la conquista a su madre, quien atravesaba un momento complicado de salud.

“Se lo quiero dedicar a mi vieja, que hace unos días tuvo un problema bastante grave y la está peleando”, expresó entonces, visiblemente emocionado.

Sus palabras reflejaron el estrecho vínculo que mantenía con Eulalia y la importancia de su familia a lo largo de su carrera. Ahora, la muerte de su madre representa un duro golpe personal para el entrenador que llevó a la Argentina a lo más alto del fútbol mundial.