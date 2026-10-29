La AFA realizará un minuto de silencio en homenaje a la madre de Lionel Scaloni

El fútbol argentino rendirá homenaje a Eulalia Marzetti, madre del entrenador de la Selección Argentina, Lionel Scaloni, quien falleció a los 74 años este miércoles 28 de octubre en su residencia de Pujato. La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) anunció que se realizará un minuto de silencio en los partidos de las principales categorías y que las banderas permanecerán a media asta.

La noticia generó muestras de acompañamiento hacia el director técnico de la Selección. La entidad que preside Claudio “Chiqui” Tapia expresó sus condolencias a través de las redes sociales y confirmó las medidas conmemorativas mediante su Boletín Oficial.

La AFA dispuso un homenaje en todas las categorías

A través del Boletín Oficial N.º 6966, la AFA comunicó que se realizará “un minuto de silencio en todos los encuentros correspondientes a la próxima fecha de las principales categorías de los torneos organizados por esta institución”, que comenzará este jueves.

Además, la entidad dispuso el izamiento de las banderas a media asta como señal de respeto y acompañamiento a la familia del entrenador.

El homenaje también tendrá lugar en el Superclásico entre Boca Juniors y River Plate, que se disputará el próximo domingo 1 de noviembre, uno de los encuentros más esperados de la fecha del fútbol argentino.

El mensaje de condolencias para Lionel Scaloni

En el comunicado oficial, la AFA expresó su pesar por la muerte de Eulalia Marzetti y manifestó su acompañamiento al entrenador de la Selección Argentina, a sus familiares y a sus seres queridos.

“En este momento de profundo dolor, la Asociación del Fútbol Argentino acompaña a Lionel Scaloni, a sus familiares y seres queridos, haciéndoles llegar sus más sinceras condolencias y elevando una oración por su eterno descanso”, señaló la institución.

De esta manera, el fútbol argentino se sumará al acompañamiento a Scaloni en este difícil momento personal, con un homenaje que estará presente en las canchas de todo el país durante la próxima jornada.