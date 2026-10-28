Una actriz de “Baywatch” contó que se abrió una cuenta de OnlyFans a los 57 años

Erika Eleniak, recordada por su participación en la exitosa serie Baywatch, encontró una nueva forma de acercarse a sus seguidores y generar ingresos. A los 57 años, la actriz decidió abrir un perfil en OnlyFans y, en pocos meses, habría recaudado una suma de seis cifras.

La intérprete, que alcanzó la fama internacional gracias a su papel de Shauni McClain en la ficción protagonizada por David Hasselhoff, se incorporó a la plataforma de contenido para adultos en busca de nuevas oportunidades, después de una etapa con menos proyectos en el cine y la televisión.

Según informó el portal TMZ, la actriz consiguió atraer a unos 10.000 suscriptores durante el primer mes. Además, una fuente cercana citada por el medio aseguró que inicialmente obtenía alrededor de 10.000 dólares semanales, una cifra que habría aumentado con el paso del tiempo.

De acuerdo con esa información, Eleniak habría acumulado cerca de 300.000 dólares durante sus primeros tres meses en la plataforma.

Quién es Erika Eleniak, la actriz que alcanzó la fama con Baywatch

Erika Eleniak nació el 29 de septiembre de 1969 y comenzó a trabajar desde muy joven en publicidad, cine y televisión.

Uno de sus primeros papeles reconocidos llegó cuando era una niña y participó en E.T., el extraterrestre. Allí interpretó a una estudiante que besa a Elliott en una escena ambientada en el aula.

Durante la década de 1980, la actriz sumó distintas apariciones en producciones televisivas hasta conseguir, en 1989, el papel que marcaría su carrera: Shauni McClain en Baywatch. Formó parte de la serie hasta 1992 y se convirtió en uno de los rostros recordados de la ficción.

En los años siguientes, participó en varias películas, principalmente del género thriller, aunque sus proyectos posteriores no alcanzaron la repercusión de su trabajo en la televisión. Con el tiempo, sus apariciones en las grandes producciones se volvieron menos frecuentes.

Por qué decidió abrir una cuenta de OnlyFans

En una entrevista con TMZ, realizada cuando anunció su incorporación a la plataforma, Eleniak explicó que la decisión no le generaba incomodidad. Por el contrario, aseguró que buscaba compartir una faceta más personal y espontánea de su vida.

Su perfil incluye fotografías, videos, contenido relacionado con la playa y publicaciones dedicadas a los seguidores que sienten especial interés por sus pies.

“Prácticamente crecí en la playa con un traje de baño rojo, así que siento que esto cierra un ciclo, solo que ahora yo tomo las decisiones”, expresó la actriz al explicar el sentido de esta nueva etapa.

También señaló que sus suscriptores pueden conocer aspectos de su vida cotidiana que no formaban parte de su imagen pública durante los años de Baywatch.

“Llevo décadas siendo Erika de Baywatch, pero OnlyFans muestra una cara mía que la gente no ha visto. Es algo personal, divertido y sin filtros”, comentó.

Con esta iniciativa, Eleniak busca aprovechar su vínculo con el público y construir una nueva etapa profesional, alejada de los formatos tradicionales que la llevaron a la fama. Las cifras difundidas por TMZ reflejan el alcance que habría conseguido su perfil en sus primeros meses, aunque los ingresos mencionados corresponden a información atribuida a fuentes del medio.