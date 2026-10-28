El Chato Prada reveló cómo reaccionó al enterarse de que Lourdes Sánchez volvió a estar en pareja

Pablo “El Chato” Prada se enteró a través de los medios de que Lourdes Sánchez había llegado a Buenos Aires junto a su nueva pareja, Francisco Liotta Hernández. La noticia lo tomó por sorpresa, aunque dejó en claro que se encuentra en otra etapa de su vida y que la situación no lo afectó.

Quien contó cómo fue el momento fue el periodista Alejandro Castelo, que se cruzó con el productor después de entrevistar a la bailarina y a su flamante novio. Durante una charla en el streaming Ya fue todo, relató la reacción que tuvo Prada cuando le comentó sobre la llegada de su expareja a la Ciudad de Buenos Aires.

“Yo lo cruzo al Chato Prada ayer, después de que tenemos esta nota con Lourdes y su novio. Le digo que tenemos una nota de la llegada de Lourdes. Y él me mira y me dice: ‘¿Qué? ¿Algo de Cultura?’”, contó Castelo, en referencia al área en la que Sánchez se desempeña en Corrientes.

El periodista le aclaró que la entrevista estaba relacionada con la llegada de la bailarina, quien había viajado acompañada. En ese momento, Prada admitió que desconocía por completo la situación. “No sabía nada”, fue su respuesta al enterarse de que Lourdes había llegado junto a su nueva pareja.

La frase del Chato Prada que sorprendió

Durante el relato, Castelo también se refirió a lo que podría haber significado para el productor enterarse de que su expareja había iniciado una nueva relación, después de los 16 años que compartieron juntos.

“¿Qué siente El Chato? Que Lourdes borró los 16 años así... pum”, reflexionó el cronista al recordar el episodio.

Sin embargo, aseguró que vio a Prada tranquilo y que el propio productor le dejó una frase que reflejó su postura frente a esta nueva etapa sentimental de Sánchez: “Yo di vuelta la página”.

Por último, Castelo celebró la actitud del productor y destacó la importancia de poder seguir adelante después de una separación. “Lo cual celebro, me alegra que sea así, porque no hay nada mejor que te pase eso cuando se rompe un vínculo”, concluyó.