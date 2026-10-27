El conmovedor posteo de Denisse González tras recibir el alta de su cuarta internación

Denisse González regresó a su casa después de atravesar una nueva internación y expresó su alegría por haber recibido el alta médica. A través de sus redes sociales, la influencer y maquilladora publicó un video en el que mostró parte de lo que vivió durante esos días y reflexionó sobre el momento que atraviesa.

“Nunca estamos realmente listos, solo hay que ser valientes”, escribió con optimismo en la publicación, que musicalizó con la canción The Climb, de Miley Cyrus.

En el video, Denisse recopiló algunas imágenes de su paso por el centro de salud y aprovechó la oportunidad para agradecer el apoyo que recibió durante este período. “Y si algo me quedó claro en todo este tiempo, es que no estoy sola”, expresó.

También les dedicó unas palabras a quienes estuvieron pendientes de su evolución y la acompañaron a la distancia. “Gracias de corazón a todos los que me bancan, me acompañan y me tiran siempre la mejor. No saben lo mucho que significa para mí. Los quiero”, manifestó.

El apoyo de Bautista Mascia y sus seres queridos

Entre las personas a las que agradeció, Denisse destacó especialmente a su novio, Bautista Mascia, además de su familia, sus amigas y sus seguidores, quienes le hicieron llegar mensajes de cariño durante su internación.

Si bien ya pudo volver a su hogar, la influencer continuará con el tratamiento desde su casa. De esta manera, compartió con su comunidad una actualización sobre su estado y agradeció el acompañamiento recibido en una etapa difícil.