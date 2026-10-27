Gonzalo Bonadeo recordó por qué tuvo que bajar más de 60 kilos

El periodista deportivo recordó en una entrevista con Mario Pergolini el momento en que decidió cambiar sus hábitos alimentarios. A los 48 años, una frase de su médico lo hizo tomar conciencia de los riesgos que podía enfrentar si no modificaba su estilo de vida.

Gonzalo Bonadeo habló sobre la transformación física que atravesó y reveló que perdió más de 60 kilos después de recibir una advertencia de su médico clínico. Lo hizo durante una charla con Mario Pergolini en el programa Otro día perdido, donde repasó tanto las dificultades físicas como el impacto psicológico que implicó el proceso.

El periodista recordó que, aunque sus análisis médicos no mostraban resultados preocupantes en ese momento, su profesional le explicó que el exceso de peso podía derivar en distintas complicaciones de salud.

“Un día mi clínico me dijo: ‘Gonzalo, la obesidad no es un problema, el problema es lo que viene con eso: hipertensión, problemas articulares, del corazón, diabetes’”, relató.

Bonadeo tenía entonces 48 años y, según contó, la advertencia fue contundente. “Yo en ese momento tenía 48 años. Los análisis me daban bien, pero me dijo que si no paraba en 10 años iba a estar en un cajón”, recordó sobre aquella conversación que marcó un antes y un después.

El cambio de hábitos y el acompañamiento profesional

Después de esa consulta, su médico le recomendó comenzar un tratamiento con una nutricionista. Bonadeo reconoció que llegó a la primera entrevista con ciertos prejuicios y temía que le indicaran una alimentación demasiado restrictiva.

“Le dije de entrada que si me daba 200 calorías por día yo me iba”, contó.

Sin embargo, la propuesta de la especialista fue trabajar de manera conjunta y gradual, sin eliminar por completo los alimentos que disfrutaba. Con el tiempo, el periodista comprendió que el desafío no consistía solamente en modificar su dieta, sino también en revisar su vínculo con la comida.

“Me dijo que íbamos a trabajar juntos. Yo en ese momento todavía no había entendido que me había comido a algo o alguien. Fue un proceso psicológico muy jodido”, expresó al describir la dimensión emocional que tuvo el tratamiento.

Cómo aprendió a comer de otra manera

Durante la entrevista, Bonadeo explicó que antes de iniciar el proceso no prestaba demasiada atención al valor nutricional de los alimentos que consumía. A lo largo del tratamiento, incorporó herramientas para organizar mejor sus comidas y mantener una alimentación más equilibrada.

Como ejemplo, mencionó una de las pautas que aprendió: “Me enseñaron que podés comer pasta, pero con la mitad del plato con ensalada”.

Según explicó, la idea no era establecer prohibiciones absolutas, sino aprender a moderar las cantidades y tomar decisiones más conscientes. En esa misma línea, recordó otra de las recomendaciones que recibió durante el tratamiento.

“Me dijeron que no me iba a quedar sin comer chocolate, pero que me iba a ganar el derecho de comerlo”, señaló.

Actualmente, el periodista considera que logró construir una relación diferente con la alimentación. “Hoy como cualquier cosa”, afirmó, al explicar que el cambio está relacionado con las elecciones que hace, las porciones y los hábitos que mantiene.

Bajó 20 kilos en cinco meses

El resultado del proceso fue una pérdida de peso superior a los 60 kilos. Bonadeo contó que una parte importante del descenso ocurrió durante los primeros meses, cuando comenzó a notar los resultados de los cambios que había incorporado.

“Tuve suerte con mi metabolismo porque, sin aditivos, bajó más de 60 kilos”, sostuvo.

Además, precisó cuánto peso perdió en la primera etapa del tratamiento: “La mayoría fueron en los primeros meses: entre octubre y marzo bajé 20”.

Para Bonadeo, comprobar los avances fue un incentivo para continuar con el proceso. De todos modos, destacó que mantener los resultados requiere constancia y sostener los hábitos adquiridos a lo largo del tiempo.

“Eso te motiva, el proceso es constante”, concluyó durante su participación en Otro día perdido.