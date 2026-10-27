Scaloni sigue de cerca a dos figuras de Boca que podrían perderse la semifinal de la Copa Argentina

Lionel Scaloni analiza la posibilidad de convocar a dos futbolistas de Boca para la próxima fecha FIFA de noviembre. Se trata de Leonel Flores y Milton Delgado, dos jugadores que atraviesan situaciones diferentes con la Selección argentina, pero que podrían compartir la próxima lista del entrenador.

Flores ya tuvo sus primeros minutos con el equipo nacional durante la última ventana internacional, mientras que Delgado aparece como una alternativa para recibir su primera citación al seleccionado mayor. Si ambos son convocados, Boca podría perder a dos piezas importantes para la semifinal de la Copa Argentina.

El Xeneize tiene previsto enfrentarse a Banfield el 14 de noviembre, desde las 19, en el estadio Malvinas Argentinas de Mendoza, por un lugar en la final del certamen. El partido coincidiría con la actividad de la Selección, que tiene programados amistosos ante Uruguay, el viernes 13, en Buenos Aires, y Costa Rica, el martes 17, en Córdoba.

La situación mantiene en alerta al cuerpo técnico encabezado por Rodolfo Arruabarrena, que también sigue de cerca las posibles convocatorias de otros integrantes del plantel. Álvaro Montero fue reservado por Colombia y Miguel Merentiel figura en la prelista de Uruguay, por lo que Boca podría afrontar el compromiso con varias ausencias si se confirman los llamados internacionales.

Leonel Flores, con chances de volver a la Selección

El extremo ya tuvo su primera experiencia con la Selección argentina mayor durante la última fecha FIFA. En aquella oportunidad, debutó frente a Bolivia en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba y luego sumó minutos ante Burkina Faso y Benín, en el Monumental.

Su participación le permitió mostrar algunas de sus principales virtudes: velocidad, cambio de ritmo y capacidad para desequilibrar por la banda derecha. Estas características habrían llamado la atención del cuerpo técnico de Scaloni, que evalúa la posibilidad de volver a incluirlo en la nómina para los compromisos de noviembre.

Por el momento, su presencia en la convocatoria definitiva no está confirmada. Sin embargo, la posibilidad de una nueva citación representa una señal positiva para el futbolista, aunque podría generar un inconveniente para Boca en un momento determinante de la temporada.

Si finalmente integra la lista, Flores podría perderse la semifinal ante Banfield, dependiendo de la planificación y de las fechas de disponibilidad de los jugadores convocados.

Milton Delgado podría recibir su primera citación

La situación de Milton Delgado es diferente. El mediocampista todavía no debutó en la Selección mayor, pero sus actuaciones en Boca y sus antecedentes en los seleccionados juveniles lo posicionaron como una alternativa para Scaloni.

El volante se consolidó como una pieza importante del equipo xeneize gracias a su despliegue, su capacidad para recuperar la pelota y su trabajo en la mitad de la cancha. En el esquema del equipo, suele desempeñar una función importante como acompañante de Leandro Paredes.

Además, Delgado cuenta con experiencia internacional en las categorías juveniles argentinas. Fue subcampeón del Mundial Sub 20 y recibió el Balón de Bronce del torneo, antecedentes que fortalecen su perfil de cara a una posible convocatoria al seleccionado absoluto.

Una citación representaría un paso importante en su carrera, pero también obligaría al cuerpo técnico de Boca a evaluar cómo cubrir su eventual ausencia en un encuentro de eliminación directa.

Boca, atento a otras posibles bajas por la fecha FIFA

Las posibles convocatorias de Flores y Delgado no son las únicas que preocupan al conjunto de la Ribera. Otros dos futbolistas también podrían ser llamados por sus selecciones nacionales.

Álvaro Montero fue reservado por Colombia, mientras que Miguel Merentiel aparece en la prelista de Uruguay. Si los cuatro jugadores terminan incluidos en las nóminas definitivas, Boca podría afrontar la semifinal de la Copa Argentina con hasta cuatro ausencias vinculadas a los compromisos internacionales.

La decisión final dependerá de las listas que anuncien los seleccionadores y de la situación de cada futbolista. Mientras tanto, el cuerpo técnico xeneize deberá contemplar distintos escenarios para preparar el partido ante Banfield, con el objetivo de llegar a la definición del torneo con la mayor cantidad posible de jugadores disponibles.