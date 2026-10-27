Lourdes Sánchez confirmó su romance con Francisco Liotta

La bailarina habló sobre su nueva relación con el empresario correntino, luego de terminar una historia de amor de 16 años con el productor televisivo. “El corazón está muy bien, muy feliz”, aseguró.

Lourdes Sánchez confirmó que está comenzando una relación sentimental con Francisco Liotta Hernández, empresario y rugbier de 27 años. En una entrevista con Ya fue todo, el ciclo de streaming de Jotax Digital, la bailarina se refirió a su presente amoroso y contó cómo transita esta nueva etapa después de separarse de Pablo “Chato” Prada, con quien estuvo en pareja durante 16 años y tiene un hijo, Valentín.

Al hablar sobre sus sentimientos, Sánchez se mostró entusiasmada y dejó en claro que atraviesa un buen momento. “El corazón está muy bien, muy feliz”, expresó. Luego, al describir el vínculo con Liotta Hernández, agregó: “Es una relación muy nueva y vamos muy bien. Estoy contenta”.

Una nueva etapa después de 16 años de pareja

La artista también reconoció que adaptarse a esta situación implica cambios importantes, tanto en su vida personal como en la dinámica familiar que comparte con su hijo.

“Es un cambio importante en la mía, fueron 16 años de relación con Pablo y es todo nuevo, además con un nene muy chiquito”, explicó durante la charla.

Consultada sobre cómo comenzó el romance, Sánchez contó que ya conocía al empresario porque tenía relación con algunos integrantes de su familia. Según relató, el vínculo sentimental surgió en un momento que considera significativo.

“Yo ya lo conocía porque conocía a parte de su familia. Se dio en el momento que tenía que pasar, creo mucho en el Universo y en Dios”, comentó.

La bailarina también admitió que el comienzo de esta historia no se dio exactamente como le hubiera gustado, aunque prefirió no entrar en detalles. “No se dio de la manera en que me hubiese gustado, pero todo pasa por algo”, sostuvo.

Frente a los comentarios que generó su nueva relación después de la separación, Sánchez defendió la posibilidad de volver a enamorarse y buscar la felicidad. “Las personas tienen derecho a ser felices y la vida es muy corta”, afirmó.

Cómo se conocieron y qué dijo sobre la exposición mediática

La relación tomó estado público después de que ambos fueran vistos juntos en Corrientes y luego fueran abordados por un periodista cuando llegaron a Buenos Aires. Las imágenes mostraron a la pareja sonriente y con gestos de complicidad.

De acuerdo con lo que trascendió, el primer acercamiento se produjo cuando Liotta Hernández le mostró un departamento a Sánchez. Con el tiempo, ese contacto habría dado lugar a un vínculo que fue más allá de aquella situación inicial.

A diferencia de la bailarina, que tiene una extensa trayectoria en los medios, el empresario mantiene un perfil más reservado. Sánchez explicó que él no se siente cómodo con la exposición pública y que, durante el encuentro con la prensa, prefirió no hablar.

“Él no quiere hablar porque no tiene nada que ver con este mundo”, contó. Además, recordó una frase que él le habría dicho sobre su relación con el ambiente mediático: “Me adapto a tu mundo, pero enseñame”.

La artista también aclaró que ambos avanzan de manera gradual en la relación y que todavía hay actividades que no comparten. “Hay actividades a las que no, porque vamos de a poco”, señaló.

Los proyectos laborales de Lourdes Sánchez

En medio de los cambios de su vida sentimental y familiar, Sánchez continúa con sus compromisos profesionales. Durante la entrevista, adelantó que en diciembre estará al frente de la conducción de los Martín Fierro de la Danza.

Así, mientras se prepara para nuevos desafíos laborales, la bailarina atraviesa el comienzo de una relación que decidió hacer pública y sobre la que se mostró optimista: “Estoy contenta”, resumió al hablar de su presente.