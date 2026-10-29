Rosario reúne a 1.800 pymes y proveedores para abrir la puerta a millonarias inversiones en energía y minería

Rosario es sede de la primera Ronda de Negocios RIGI para proveedores, una iniciativa que busca conectar a pequeñas y medianas empresas con responsables de compras de grandes proyectos vinculados con la minería, la energía y la infraestructura.

Durante la apertura, el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, destacó la importancia de aprovechar las oportunidades de inversión para impulsar la generación de empleo, ampliar la actividad industrial y fortalecer el desarrollo productivo de la región.

La jornada se desarrolla en La Fluvial, de 9 a 18, con la participación de representantes de 43 grandes proyectos y cerca de 1.800 pymes y proveedores de distintos puntos del país. La propuesta incluye rondas de negocios, mesas de financiamiento y espacios de vinculación destinados a acercar a las empresas proveedoras a los responsables de compras de los principales emprendimientos.

En su discurso, Pullaro remarcó que las inversiones en energía y minería pueden generar un impacto económico que trascienda a los sectores directamente involucrados. Además, afirmó que Santa Fe busca consolidarse como un socio estratégico de ambas industrias y abrir nuevas oportunidades para que las empresas del interior se integren a las cadenas de suministro.