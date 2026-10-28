Cerúndolo se despidió de Viena y el tenis argentino cerró una semana negra en Europa

El tenis argentino tuvo una semana complicada en la gira europea del circuito ATP. Entre los torneos de Viena y Basilea, ninguno de los representantes nacionales logró superar la primera ronda, en una serie de resultados adversos que dejó un saldo de seis eliminaciones.

La caída más reciente fue la de Francisco Cerúndolo, el argentino mejor ubicado en el ranking mundial. El porteño no pudo ante el británico Cameron Norrie, quien se impuso por 6-4 y 6-1 en aproximadamente 90 minutos de juego.

Cerúndolo mostró dificultades para encontrar regularidad y no logró sostener el nivel necesario para competir de igual a igual. El desgaste acumulado tras alcanzar las semifinales del ATP de Bruselas pudo haber influido en su rendimiento, aunque el británico fue superior y selló una victoria contundente en su debut en el ATP 500 de Viena.

Las eliminaciones argentinas en los torneos de Viena y Basilea

En Viena, donde Carlos Alcaraz y Alexander Zverev aparecen entre las principales figuras del certamen, la participación argentina también había comenzado con una derrota. Tomás Etcheverry quedó eliminado el lunes tras caer frente al italiano Matteo Berrettini, por lo que Cerúndolo tampoco pudo revertir el panorama para la delegación nacional.

En paralelo, el ATP de Basilea dejó otros resultados negativos para los representantes argentinos. Mariano Navone perdió ante el monegasco Valentin Vacherot, mientras que Juan Manuel Cerúndolo fue derrotado por el alemán Daniel Altmaier.

El partido del menor de los hermanos Cerúndolo tuvo un condimento particular: había superado a Altmaier durante la clasificación, pero el alemán consiguió ingresar al cuadro principal como lucky loser y tuvo una nueva oportunidad frente al argentino. Esta vez, se quedó con el triunfo y avanzó a la siguiente instancia.

Thiago Tirante y Sebastián Báez tampoco pudieron avanzar

La semana negativa se había iniciado incluso antes de los cuadros principales. Thiago Tirante y Sebastián Báez quedaron eliminados en las respectivas fases clasificatorias de Viena y Basilea, sin conseguir un lugar en los torneos.

De esta manera, la gira europea dejó un balance adverso para el tenis nacional, que no consiguió victorias en los debuts de sus representantes en ambos certámenes.

Con Cerúndolo como principal referencia del grupo, los resultados marcaron un cierre complicado para los argentinos en una semana en la que ninguno pudo encontrar continuidad en el circuito europeo.