Franco Colapinto se perderá la primera práctica del GP de México: los motivos

El inicio del Gran Premio de México de Fórmula 1 tendrá una particularidad para Franco Colapinto. El piloto argentino no participará de la primera sesión de entrenamientos libres del viernes, ya que Alpine confirmó que el italiano Gabriele Minì estará al volante de su monoplaza durante la FP1 en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

La decisión responde a una exigencia del reglamento de la categoría y no a una determinación vinculada con el rendimiento del piloto argentino. La normativa de la Fórmula 1 establece que cada escudería debe destinar determinadas sesiones de entrenamientos a pilotos jóvenes que cumplan con los requisitos establecidos, con el objetivo de brindarles experiencia en autos de la máxima categoría.

En el caso de Colapinto, será la segunda vez en la temporada que ceda su lugar durante una práctica oficial. La primera ocurrió en julio, durante el Gran Premio de Hungría, cuando el estonio Paul Aron se subió al Alpine para completar el programa previsto en el circuito de Hungaroring.

Quién es Gabriele Minì, el italiano que manejará el Alpine de Colapinto

Nacido en Palermo, Italia, Gabriele Minì es una de las promesas de la Alpine Academy, el programa de desarrollo de jóvenes pilotos al que se incorporó en 2023.

Su trayectoria en las categorías formativas incluye resultados destacados: fue campeón de la Fórmula 4 Italiana en 2020 y terminó como subcampeón de la Fórmula Regional Europea en 2022.

La participación en México representa una oportunidad importante para el piloto italiano, que podrá sumar kilómetros en un fin de semana oficial de Fórmula 1 y trabajar con un monoplaza de la categoría ante los ingenieros del equipo.

Además, la elección del circuito mexicano ofrece un desafío particular. La altitud del Autódromo Hermanos Rodríguez influye en el comportamiento aerodinámico de los autos y en la refrigeración, por lo que los datos recopilados durante la sesión pueden resultar valiosos para el trabajo técnico de Alpine.

La oportunidad de Minì y el regreso de Colapinto

Más allá de la obligación reglamentaria, la participación del italiano también le permitirá al equipo evaluar su evolución y experiencia al volante del A526. Minì forma parte de una generación de jóvenes que buscan abrirse camino hacia un lugar estable dentro de la Fórmula 1, ya sea como piloto titular o como reserva.

Mientras tanto, Colapinto volverá a conducir su monoplaza en la segunda práctica libre (FP2), donde retomará el trabajo de puesta a punto para adaptarse al circuito y preparar el resto del fin de semana.

De esta manera, el argentino tendrá una sesión menos para familiarizarse con el trazado mexicano, un factor que obligará a aprovechar al máximo el tiempo disponible desde su regreso a la pista.