La actitud de la cuñada de Tini Stoessel en plena interna familiar que desató críticas en las redes sociales

En medio de la interna familiar que involucra a Tini Stoessel, un gesto en las redes sociales volvió a poner el foco en su entorno más cercano. Nazarena Obrecht, pareja de Francisco Stoessel, hermano de la cantante, habría dejado de seguir a la artista en Instagram y el detalle generó una ola de comentarios entre sus fanáticos.

La situación se viralizó después de que la periodista Juariu compartiera capturas de pantalla en sus historias para mostrar el movimiento en la plataforma. “¿Vieron que la novia del hermano de Tini la dejó de seguir a Tini?”, escribió al advertir lo sucedido.

Además, la panelista señaló que, al menos en ese momento, Tini todavía seguía a Nazarena en Instagram, un detalle que llamó la atención de los seguidores de la cantante.

Las críticas que recibió Nazarena Obrecht en las redes

La supuesta decisión de la joven no pasó inadvertida y generó distintas reacciones, especialmente en X. Varios usuarios cuestionaron su actitud y recordaron el vínculo que había mostrado anteriormente con su cuñada.

Entre los comentarios que circularon, una internauta expresó su enojo con un mensaje contundente: “La novia de Fran la dejó de seguir en Instagram. Pero disfruta que su novio vive gracias a la plata de la hermana. Más miserable imposible”. Otra usuaria también se sumó a las críticas y escribió: “Qué atrevida”.

De esta manera, un movimiento en las redes sociales se convirtió en un nuevo foco de discusión alrededor de la familia Stoessel, aunque no trascendieron explicaciones públicas sobre los motivos de la supuesta decisión de Obrecht.

La interna familiar en medio de los preparativos de la boda de Tini

La controversia se produce mientras Tini y Rodrigo De Paul avanzan con los preparativos de su casamiento, que, según trascendió, se celebraría a mediados de diciembre.

En paralelo, circularon versiones sobre la posible ausencia de algunos integrantes de la familia de la cantante en la ceremonia, lo que sumó nuevas especulaciones acerca de la relación entre los miembros del entorno familiar.

Las dudas sobre el patrimonio de Francisco Stoessel

La situación también se relaciona con otras versiones que surgieron alrededor de Francisco Stoessel. Tiempo atrás, la periodista Paula Varela había planteado interrogantes sobre los negocios del hermano de la artista durante una emisión de Intrusos (América).

“Una de las cosas que llamó mucho la atención es que Fran tiene muchos boliches. Lo que dicen desde el entorno es: ‘Perfecto, todo esto está a nombre de él, pero cómo lo hizo, si Fran no trabaja’”, había comentado la periodista.

Por el momento, no hubo una explicación pública que vincule estos episodios con la supuesta decisión de Nazarena de dejar de seguir a Tini. Sin embargo, el gesto digital volvió a alimentar las versiones sobre las tensiones que atravesaría la familia de la cantante.