El Gobierno amplió los subsidios eléctricos en 15 provincias y el ahorro por el recorte al gas llegará en 2027

El Gobierno amplió los subsidios eléctricos para 2.371.941 usuarios de 15 provincias mediante la Resolución 300/2026.

Las nuevas bonificaciones elevarán los límites de consumo subsidiado desde noviembre, especialmente en las zonas cálidas y muy cálidas.

La ampliación de los subsidios eléctricos tendrá un costo anual estimado de entre 71 millones y 95 millones de dólares.

La reducción de las bonificaciones al gas permitiría ahorrar unos $272.099 millones, aunque el efecto principal llegará en el invierno de 2027.

La bonificación del 50% al gas se mantendrá para la Patagonia, Malargüe y la Puna, pero se calculará sobre el consumo efectivo.

El Gobierno sostiene que los cambios buscan adaptar las tarifas a las diferencias climáticas y concentrar la asistencia en los hogares vulnerables.

El Gobierno amplió los subsidios a la electricidad para usuarios residenciales de 15 provincias del Norte Grande y otras regiones del país, mediante una modificación que elevará los límites de consumo con tarifa bonificada desde noviembre. La decisión forma parte de las negociaciones con los gobernadores para avanzar con la reducción de los subsidios al gas, aunque el desfase entre la aplicación de ambas medidas provocará que el impacto fiscal se produzca en momentos diferentes.

La ampliación quedó formalizada mediante la Resolución 300/2026 de la Secretaría de Energía y alcanzará a 2.371.941 usuarios de Catamarca, Chaco, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, La Rioja, Misiones, Salta, San Juan, San Luis, Santa Fe, Santiago del Estero y Tucumán.

El nuevo esquema contempla las diferencias climáticas entre las regiones y los mayores requerimientos de electricidad durante los meses de temperaturas elevadas. La modificación se conoció un día después de que el Gobierno reglamentara los cambios en el Régimen de Zona Fría, que reducen el alcance de las bonificaciones al gas para parte de los usuarios que anteriormente estaban incluidos en la zona ampliada.

La secuencia de implementación tendrá consecuencias sobre las cuentas públicas. Mientras los mayores subsidios eléctricos comenzarán a reflejarse durante los meses de verano, el ahorro por la reducción de las bonificaciones al gas se concentrará principalmente en el invierno de 2027.

El costo fiscal de los cambios tarifarios

De acuerdo con las estimaciones oficiales, la modificación del Régimen de Zona Fría permitirá ahorrar unos $272.099 millones, como resultado de la reducción de los beneficios para provincias que dejarán de contar con parte de las bonificaciones anteriores.

En contrapartida, la ampliación de los bloques eléctricos subsidiados representará un gasto anual estimado de entre 71 millones y 95 millones de dólares. El monto corresponde al costo adicional de extender los niveles de consumo alcanzados por las tarifas bonificadas en las jurisdicciones incluidas en la nueva resolución.

Desde la Secretaría de Energía sostuvieron que la ampliación de la asistencia eléctrica está contemplada en las previsiones presupuestarias y que su costo puede ser absorbido por el Estado. La explicación oficial es que el ahorro previsto por los cambios en los subsidios al gas superará las erogaciones adicionales vinculadas con la electricidad.

Sin embargo, el efecto no será inmediato ni simultáneo. El Gobierno deberá afrontar primero el gasto asociado con los mayores consumos eléctricos subsidiados, mientras que los beneficios fiscales de la modificación del régimen gasífero se harán más visibles cuando aumente la demanda de gas durante el próximo invierno.

Los nuevos límites de consumo eléctrico

La Resolución 300/2026 establece diferentes bloques subsidiados según la clasificación climática de cada zona, definida a partir de la norma IRAM 11603. La Secretaría de Energía aclaró que no se modificó esa clasificación, sino que se adecuaron los límites de consumo a las necesidades energéticas registradas durante los períodos de temperaturas elevadas.

En las zonas consideradas muy cálidas, los hogares dispondrán de un bloque subsidiado de 500 kilovatios hora mensuales entre noviembre y abril. Sobre ese volumen se aplicará la bonificación correspondiente al régimen de Subsidios Energéticos Focalizados.

Para las zonas cálidas, el límite será de 300 kilovatios hora mensuales durante todo el año. En diciembre, enero y febrero, cuando se concentra una mayor demanda de electricidad por las altas temperaturas, el bloque aumentará a 370 kilovatios hora.

La medida busca adecuar la asistencia al consumo residencial de las regiones alcanzadas, donde el uso de equipos de refrigeración puede incrementar considerablemente la demanda energética durante el verano.

Menos subsidios al gas y asistencia focalizada

En paralelo, la Resolución 299/2026 reglamentó el nuevo esquema del Régimen de Zona Fría, previsto en la Ley 27.828 y el Decreto 1266/26. La bonificación del 50% se mantendrá para los usuarios residenciales de la Patagonia, Malargüe y la Puna, pero dejará de calcularse sobre el importe total de la factura y pasará a aplicarse sobre el gas efectivamente consumido.

Además, se incorporó una bonificación adicional del 20% sobre el precio del gas para consumos base de hogares que estén inscriptos en el régimen de Subsidios Energéticos Focalizados y residan en provincias que dejarán de integrar la zona fría ampliada. Para acceder al beneficio, deberán acreditar ingresos de hasta tres Canastas Básicas Totales mensuales.

Durante una conferencia de prensa, el vocero presidencial Adrián Ravier sostuvo que las modificaciones buscan adaptar las bonificaciones a las necesidades de cada región y orientar la ayuda hacia los hogares que realmente la necesitan.

La estrategia oficial combina así una reducción de los subsidios generalizados al gas con una ampliación de los bloques eléctricos bonificados en zonas de altas temperaturas. El resultado fiscal dependerá tanto de la evolución del consumo energético como de los tiempos de aplicación de cada medida y del alcance efectivo de la asistencia focalizada.