El triunfo de Lula en Brasil enciende alertas en la industria automotriz argentina

El triunfo de Lula reavivó la preocupación por el futuro de las exportaciones automotrices argentinas.

Dos de cada tres vehículos fabricados en el país se destinan al mercado brasileño.

Una desaceleración económica en Brasil podría reducir la demanda de automóviles argentinos.

La depreciación del real y la carga impositiva local complican la competitividad de las terminales nacionales.

La distancia política entre Milei y Lula podría dificultar nuevos acuerdos comerciales, aunque el Mercosur no está necesariamente en riesgo.

La expansión de las automotrices chinas y las inversiones industriales en Brasil aumentarán la competencia regional.

El resultado electoral en Brasil abrió interrogantes sobre el futuro de la industria automotriz argentina, que depende en gran medida de la evolución económica de su principal mercado externo. La victoria de Luiz Inácio Lula da Silva frente a Flávio Bolsonaro, además de provocar fuertes movimientos en los mercados financieros brasileños, volvió a poner en primer plano los desafíos comerciales y productivos que enfrenta el sector local.

La preocupación de las terminales argentinas se concentra en dos variables: el ritmo de crecimiento de la economía brasileña y la evolución del tipo de cambio. Una desaceleración de la actividad podría reducir la demanda de vehículos importados, mientras que una depreciación del real encarecería los automóviles fabricados en la Argentina y dificultaría su colocación en el mercado vecino.

La dimensión del vínculo comercial explica la inquietud. Dos de cada tres vehículos producidos en la Argentina tienen como destino Brasil, por lo que cualquier modificación significativa en las condiciones económicas del país vecino puede repercutir directamente sobre los niveles de producción, las exportaciones y la actividad de las plantas locales.

La reacción inicial de los mercados fue contundente. Durante las primeras horas del lunes, el real perdió un 8,8% frente al dólar, en su mayor caída en más de tres décadas, mientras que el mercado bursátil registró retrocesos que alcanzaron el 14,7%. Los movimientos reflejaron la reacción negativa de los inversores ante un resultado electoral diferente del que esperaban.

La competitividad, una preocupación central

El economista Andrés Civetta identificó dos factores determinantes para evaluar el impacto sobre las automotrices argentinas: el desempeño de la economía brasileña y la relación cambiaria entre ambos países. Un crecimiento más lento en Brasil podría traducirse en menores compras de vehículos argentinos, mientras que un real más débil restaría competitividad a las exportaciones nacionales.

La situación presenta diferencias según el tipo de vehículo. La Argentina cuenta con una posición relevante en la producción regional de camionetas, con modelos como Toyota Hilux, Ford Ranger, Volkswagen Amarok, Fiat Titano y Ram Dakota. A esa oferta se sumará próximamente la Renault Niagara. También se fabrica el utilitario Renault Kangoo.

En cambio, la colocación de automóviles como el Fiat Cronos, el Peugeot 208 y el Peugeot 2008 enfrenta mayores dificultades. En esos segmentos, las terminales argentinas deben competir con fabricantes de otros países y con la creciente presencia de marcas chinas, que ganaron terreno en los mercados de la región.

A esas dificultades se suma el deterioro de la competitividad cambiaria argentina. El tipo de cambio avanzó por debajo de la inflación, lo que encareció relativamente los costos locales y complicó la posibilidad de vender en el exterior. La presión impositiva constituye otro obstáculo: aunque se registraron algunas reducciones de tributos nacionales, continúan vigentes cargas provinciales y municipales que inciden sobre los costos de producción.

Las diferencias políticas y el futuro del Mercosur

La relación entre Lula y el presidente Javier Milei introduce otro elemento de incertidumbre. Una eventual victoria de Flávio Bolsonaro habría generado una mayor afinidad política entre ambos gobiernos y, potencialmente, mejores condiciones para coordinar iniciativas comerciales.

Con Lula en el poder, la distancia ideológica entre las administraciones podría dificultar la negociación de nuevos acuerdos destinados a ampliar el intercambio bilateral. Sin embargo, esa situación no implica necesariamente una amenaza para el Mercosur, cuya estructura institucional trasciende las preferencias de los gobiernos de turno.

El escenario también obliga a las automotrices a prepararse para una mayor apertura comercial. En dos años, la relación entre ambos países llegará a una instancia de libre comercio, en la que la competitividad y la especialización productiva tendrán un peso decisivo. Para la Argentina, consolidar sus capacidades en vehículos livianos será una oportunidad para ampliar su participación regional.

China modifica el escenario regional

Más allá de las diferencias políticas entre Buenos Aires y Brasilia, el avance de los fabricantes chinos representa uno de los principales desafíos para la industria automotriz sudamericana. La sobreproducción de vehículos en ese país impulsa a sus empresas a buscar nuevos mercados, aumentando la presión sobre los fabricantes tradicionales.

En la Argentina, la apertura comercial y la eliminación de aranceles para determinados vehículos facilitaron el ingreso de nuevos competidores. Brasil, por su parte, adoptó un camino que incluyó la llegada de inversiones industriales, con proyectos que inicialmente comenzaron mediante el ensamblaje y que luego avanzaron hacia la producción local.

Cuando esas inversiones se concreten plenamente, las fábricas instaladas en Brasil podrán abastecer a otros mercados de la región y fortalecer la posición del país frente a sus competidores. Para las terminales argentinas, el desafío será sostener su competitividad en un mercado cada vez más exigente, donde el tipo de cambio, los impuestos, la demanda brasileña y la expansión china serán factores determinantes.