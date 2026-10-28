Flávio Bolsonaro salió de Argentina rumbo a Estados Unidos: el misterioso avión hizo escala en Ecuador

Resumen

El avión privado en el que viaja Flávio Bolsonaro partió de Argentina rumbo a Estados Unidos y realizó una escala en Guayaquil, Ecuador.

La parada habría tenido como objetivo cargar combustible antes de continuar el trayecto hacia su destino final.

La ruta elegida evitó el espacio aéreo brasileño, un dato que despertó interrogantes en medio de la tensión política y judicial.

La aeronave utilizada es un Gulfstream G400, con matrícula argentina LV-JQW, operado por la empresa Baires Fly S.A.

El viaje mantiene la atención sobre el dirigente brasileño y las circunstancias que rodean su traslado al exterior.

El avión privado en el que viaja Flávio Bolsonaro, acompañado por integrantes de su familia, hizo escala en Guayaquil, Ecuador, luego de despegar de la Argentina. La parada habría tenido como finalidad cargar combustible antes de continuar el recorrido hacia Estados Unidos, siguiendo una ruta que evitó el territorio brasileño.

El itinerario despertó interés político y mediático por las circunstancias que rodean el viaje del dirigente brasileño, en un contexto de fuertes tensiones políticas y controversias judiciales.

La aeronave utilizada es un Gulfstream G400, con matrícula argentina LV-JQW, operado por la empresa Baires Fly S.A. El avión había permanecido en Puerto Iguazú, Misiones, antes de emprender el tramo internacional.

La escala ecuatoriana aparece como una etapa intermedia de un recorrido cuyo destino final sería Estados Unidos. Sin embargo, los detalles completos del itinerario y las razones específicas por las que se eligió esa ruta no quedaron aclarados públicamente.

Un viaje rodeado de interrogantes

La salida de Flávio Bolsonaro se produce en medio de un escenario político y judicial complejo en Brasil. Las versiones sobre posibles restricciones para viajar y las controversias relacionadas con investigaciones judiciales alimentaron las especulaciones acerca de los motivos y las condiciones del traslado.

En este contexto, el recorrido de la aeronave adquirió una dimensión que va más allá de la actividad aeronáutica. La decisión de evitar el espacio aéreo brasileño se convirtió en uno de los aspectos que más llamaron la atención.

No obstante, es importante distinguir los datos conocidos del itinerario de las interpretaciones políticas: la elección de una ruta determinada no demuestra, por sí sola, que haya existido una maniobra para eludir a las autoridades brasileñas.

Argentina, punto de partida hacia Estados Unidos

La partida desde territorio argentino colocó al país en el centro de una historia con repercusiones regionales. Puerto Iguazú fue el punto de salida de una aeronave que continuó hacia Ecuador antes de dirigirse, según lo previsto, a Estados Unidos.

Mientras se aguardan mayores precisiones sobre el recorrido, el caso vuelve a poner de manifiesto cómo los movimientos de figuras políticas de primera línea pueden adquirir relevancia internacional cuando coinciden con escenarios de incertidumbre institucional y judicial.

Por ahora, la escala en Guayaquil es el dato central de un viaje que comenzó en la Argentina y cuyo destino final sería Estados Unidos. Los próximos movimientos de la aeronave permitirán conocer si el itinerario previsto se completa según lo anunciado.