Crisis del calzado: cerraron más de 200 fábricas y los fabricantes regalaron mil pares en Plaza de Mayo

La industria del calzado registra más de 200 fábricas cerradas y alrededor de 10.000 empleos perdidos en dos años.

Zapateros Unidos realizó una protesta solidaria en Plaza de Mayo con la entrega de aproximadamente 1.000 pares de zapatos.

La producción de calzado cayó un 26,6% interanual en septiembre, según los datos del INDEC citados por el sector.

Los fabricantes atribuyen parte de la crisis a la caída del consumo interno, los costos de producción y la competencia importada.

Las entidades empresariales y sindicales reclaman medidas para preservar el empleo y establecer condiciones de competencia equitativas.

El sector advierte que, sin una recuperación de las ventas y respuestas oficiales, podrían profundizarse los cierres de establecimientos industriales.

La industria argentina del calzado profundiza su crisis en medio de la caída del consumo, el avance de las importaciones y las dificultades para sostener los costos de producción. En los últimos dos años cerraron más de 200 fábricas y se perdieron alrededor de 10.000 puestos de trabajo, según cifras difundidas por entidades empresariales del sector. Frente a ese escenario, fabricantes y trabajadores realizaron una protesta en Plaza de Mayo con la entrega de aproximadamente 1.000 pares de zapatos a personas que los necesitan.

La iniciativa, impulsada por la agrupación Zapateros Unidos, se desarrolló el martes 27 de octubre bajo la consigna «Regalamos nuestro trabajo porque nos ponemos en tus zapatos». La jornada comenzó con una concentración en Perú 322, en la Ciudad de Buenos Aires, y continuó en la plaza, donde los organizadores combinaron el reclamo por la situación industrial con una acción solidaria.

El objetivo fue visibilizar una contradicción que atraviesa al sector: mientras numerosas fábricas acumulan mercadería que no logran vender, una parte de la población enfrenta dificultades económicas para acceder a productos básicos.

Lito Albano, propietario de Calzados Luna Chiara y representante de la agrupación, describió las dificultades comerciales que enfrentan los fabricantes. Según explicó, la acumulación de stock y la falta de compradores obligan a buscar alternativas para dar salida a la producción. También señaló que la convocatoria estuvo dirigida especialmente a jubilados que habitualmente se movilizan los miércoles, para que pudieran recibir un par de zapatos.

La producción cayó 26,6% en un año

Los problemas comerciales tienen su correlato en los indicadores de actividad. Según los datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) mencionados en el sector, la producción de calzado registró una caída interanual del 26,6% en septiembre.

La contracción de las ventas afecta especialmente a las empresas que dependen del mercado interno. Los costos laborales, energéticos, logísticos e impositivos continúan presionando sobre las estructuras productivas, incluso cuando disminuye la cantidad de unidades comercializadas.

Albano vinculó la crisis con la pérdida del poder adquisitivo de los hogares y el aumento de los gastos cotidianos, entre ellos la energía, el transporte y los alquileres. En ese contexto, los consumidores reducen sus compras o priorizan las alternativas más económicas, lo que dificulta que los fabricantes nacionales puedan sostener sus niveles de producción.

La Cámara de la Industria del Calzado, presidida por Horacio Moschetto, también advirtió sobre el impacto de la retracción del consumo y la competencia de productos extranjeros. Entre las preocupaciones del sector figuran, además, las operaciones comerciales informales, el contrabando y el fraude marcario, prácticas que, según las entidades, generan condiciones desiguales frente a las empresas que operan dentro del mercado formal.

Las dificultades ya repercutieron en distintas regiones industriales. Entre los casos señalados se encuentran los cierres de establecimientos de la compañía brasileña DASS en Coronel Suárez, provincia de Buenos Aires, y Eldorado, en Misiones, que fabricaban calzado para marcas internacionales.

Las importaciones y las medidas antidumping, en el centro del reclamo

Los fabricantes sostienen que el ingreso de productos importados a precios bajos dificulta la competencia con la producción local. La combinación de mercadería extranjera más económica y una demanda interna debilitada limita la posibilidad de trasladar los costos de fabricación a los precios finales sin perder compradores.

Albano advirtió que una eventual modificación de las medidas antidumping podría profundizar los problemas de la industria. Estas herramientas comerciales permiten aplicar medidas correctivas cuando una investigación determina que existen importaciones objeto de dumping y que se cumplen las condiciones legales para intervenir. Sin embargo, los precios bajos de los productos importados no constituyen por sí solos una prueba de esa práctica.

La preocupación empresarial se concentra en los posibles cambios previstos para diciembre y en las consecuencias que podrían tener sobre la producción nacional. Los fabricantes consideran que una mayor presión competitiva, sin una recuperación del consumo, podría acelerar el cierre de establecimientos y la pérdida de puestos de trabajo.

Reclamo conjunto de empresarios y trabajadores

La movilización contó con el acompañamiento de la Unión de Trabajadores de la Industria del Calzado de la República Argentina (UTICRA), la Cámara de la Industria del Calzado y otras organizaciones del sector. En un comunicado conjunto, las entidades advirtieron sobre el riesgo que enfrenta la actividad y reclamaron respuestas de la Secretaría de Industria y Comercio.

Leonardo Hammoud, propietario de Nazaria e integrante de Zapateros Unidos, describió la gravedad del escenario y sostuvo que la industria atraviesa una de sus etapas más difíciles. Las organizaciones compararon la situación con las crisis de 1999 y 2001, períodos en los que también se registraron cierres de empresas y una fuerte destrucción de empleo.

El reclamo apunta a generar instancias de diálogo con legisladores y funcionarios nacionales para diseñar medidas que permitan preservar las fuentes laborales, sostener la producción y establecer condiciones de competencia que las empresas consideren equitativas.

Albano afirmó que los fabricantes no recibieron respuestas concretas del Gobierno nacional, aunque señaló que sí hubo contactos con autoridades provinciales. También anticipó el impulso de una iniciativa legislativa vinculada con el sector, con la participación de la diputada Luciana Potenza.

La entrega de zapatos en Plaza de Mayo buscó convertir el deterioro industrial en una imagen concreta de sus consecuencias sociales. Con miles de empleos perdidos, fábricas cerradas y una fuerte caída de la producción, el sector reclama medidas que permitan recuperar las ventas y evitar una mayor reducción de la capacidad productiva argentina.